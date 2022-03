À l’heure du travail hybride, HP réalise, avec l’acquisition de Poly, une jolie opération qui lui permet de mettre la main sur l’un des acteurs les plus innovants et les plus connus du marché des équipements de call centers, de salles de réunions et de micro-casques.

Touches spéciales Teams/Zoom sur les claviers, Webcams de meilleure qualité, traitement boosté à l’IA de la capture des voix… Tous les constructeurs de PC ont fait des scénarios de travail hybride une de leur priorité et incorporent de plus en plus de technologies et trouvailles ergonomiques pour enrichir les expériences Visio.

HP ne fait évidemment pas exception. Et le constructeur parie sur le futur très hybride du travail. Il annonce l’acquisition pour 3,3 milliards de dollars de Poly.

Née du rachat de Polycom par Plantronics en 2019, Poly est un acteur majeur du marché de la vidéoconférence, de l’équipement des salles de réunion, et des micro-casques. Ces derniers mois, le constructeur a focalisé ses efforts sur les scénarios hybrides avec des caméras intelligentes (truffées d’IA) pour équiper des salles de réunion hybrides comme des collaborateurs nomades.

Avec une telle acquisition, HP s’empare d’un acteur qui bénéficie d’une excellente image aussi bien dans les micro-casques que dans les services pour entreprise. Mais surtout d’un constructeur au portfolio étendu de solutions ancrées dans l’air du temps.

« L’essor du bureau hybride crée une opportunité unique de redéfinir la façon dont le travail est effectué », estime Enrique Lores, président et CEO de HP. « La combinaison de HP et de Poly crée un portefeuille de premier plan de solutions de travail hybride sur des marchés importants et en croissance. La technologie solide de Poly, son marché complémentaire et son équipe talentueuse contribueront à une croissance rentable à long terme alors que nous continuons à construire un HP plus fort. »

HP a affiché, en 2021, un chiffre d’affaires de 56,7 milliards de dollars. Du côté de Poly, les analystes estiment que l’entreprise devrait clôturer son année fiscale (à la fin mars) avec un chiffre d’affaires annuel de 1,53 milliard de dollars.

« Seulement 10% des bureaux sont équipés de solutions de vidéoconférence », explique Enrique Lores. « Nous nous attendons à ce que de plus en plus le soient car […] les entreprises commencent à rouvrir tout en permettant à leurs collaborateurs de travailler à domicile. »

Selon une étude Frost & Sullivan, le marché des équipements visio pour les salles de réunion devrait tripler d’ici 2024 ! Et selon HP, 75% des salariés de bureau sont prêts à dépenser de l’argent pour améliorer leur expérience de télétravail.

« Les périphériques représentent un marché de 110 milliards de dollars en croissance annuelle de 9%, motivée par le besoin d’expériences plus immersives. Les solutions pour la ‘digital Workforce’ représentent une opportunité de 120 milliards de dollars, avec une croissance annuelle de 8 %, car les entreprises investissent dans les services numériques pour mettre en place, gérer et sécuriser des écosystèmes informatiques plus distribués », souligne HP dans son communiqué de presse.

HP s’attend à ce que ce deal, s’il est approuvé par les différentes entités de régulation, soit clôturé avant la fin de l’année 2022 et contribue immédiatement à la croissance de son chiffre d’affaires et plus encore de ses bénéfices.