Comme chaque Vendredi, retrouvez InfoNews Hebdo, l’émission qui fait le tour de l’actu IT de la semaine écoulée avec au sommaire cette semaine : le lent déploiement de Windows 11, un air Linux sur la DGA, le coup de déprime des RSSI et les résultats d’IBM.

Retrouvez Guy Hervier et Jean-François Le Nilias qui, comme chaque semaine, déchiffrent l’actualité informatique. Au sommaire de cette émission, des sujets très éclectiques. Nos commentateurs se sont penchés sur une enquête controversée qui cependant vient confirmer que le déploiement de Windows 11 se fait très lentement. Autre info de la semaine, la DGA s’intéresserait à Linux notamment pour les postes bureautiques de base avec une volonté de moins utiliser Microsoft et un peu plus les solutions libres.

Trois rapports ont aussi retenu l’attention de nos animateurs. Le premier, assez déprimant, est celui publié par Splunk sur l’état de la cybersécurité 2022 avec des RSSI pour le moins inquiets. Le second vient de Slack et confirme que le retour au bureau des salariés se fait parfois dans la douleur et sans la flexibilité à laquelle ils aspirent désormais. Le troisième est publié par Gartner et montre que le marché des semi-conducteurs a connu une croissance de 26% porté par la 5G, le Wifi et l’automobile.

     

