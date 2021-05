Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire qui récapitule, en vidéo, les temps forts de l’actualité IT et Télécom.

Après une pause la semaine dernière, Guy Hervier et Jean-François le Nilias sont de retour aux commandes d’InformatiqueNews Hebdo pour déchiffrer d’une actualité de la semaine.

Une actualité marquée par l’officialisation de l’abandon de Windows 10X, l’arrivée de nouveaux dirigeants chez Salesforce France et Snowflake, l’intégration de Portworx dans les baies Pure Storage et l’annonce par le gouvernement Français d’une stratégie nationale pour le cloud qui prône encore plus fort la nécessite de sauvegarder notre souveraineté numérique.

Nos commentateurs reviennent également sur le bilan du RGPD qui célèbre sa troisième bougie et sur l’éternel débat posé par les ransomwares « peut-on réellement ne pas payer pour s’en sortir ? »…

    

EN BREF CETTE SEMAINE

04:03 Windows 10 21H1 c’est parti, Windows 10X, c’est fini

Feu vert pour l’un, feu rouge pour l’autre… La première des deux updates de Windows 10 attendues en 2021 a démarré son déploiement cette semaine. Un déploiement progressif, très surveillé et contrôlé par Microsoft avant un déploiement plus massif en entreprise. En revanche l’éditeur a confirmé l’abandon de Windows 10X, projet mort-né alors qu’il était sur les starting-blocks. Un abandon qui soulève bien des questions sur les capacités de l’éditeur à contrer la montée en puissance des Chromebooks.

Pour en savoir plus : Microsoft déploie Windows 10 21H1 et confirme la mort de Windows 10X

00:30 Microsoft débranche enfin Internet Explorer…

IE subsiste encore au cœur de Windows 10. Mais plus pour très longtemps. Le nouveau Edge est devenu le navigateur de référence de Microsoft et le navigateur natif de Windows 10. Son illustre ancêtre Internet Explorer va totalement disparaître de Windows 10 le 15 juin 2022.

Pour en savoir plus : Microsoft annonce la fin d’Internet Explorer

05:00 Pure Storage intègre Portworx et s’intègre mieux au cloud

En septembre dernier, Pure Storage annonçait l’acquisition de Portworx. La plateforme de gestion d’un stockage persistant des containers pour Kubernetes de Portworx est désormais intégrée dans les solutions Pure Storage.

À lire également : Pure Storage acquiert la plateforme de stockage pour containers Portworx

06:40 RGPD : Quel bilan 3 ans après ?

Le règlement général européen pour la protection des données personnelles fête ses trois ans. Le bilan est assez en demi-teinte mais le besoin d’une telle réglementation ne s’est jamais exprimé aussi fort que ces derniers mois… Une nouvelle étude fait le point.

09:35 Nouveaux DG chez Salesforce France et Snowflake France

En provenance d’Accenture, Emilie Sidiqian rejoint Salesforce en tant que directrice générale de Salesforce France et reportera à Denis Terrien, vice-président exécutif et CEO de Salesforce EMEA.

Edouard Beaucourt, l’ancien country manager de Tableau Software, prend la direction de l’entité française de Snowflake avec pour objectif d’accélérer l’adoption du Data Cloud et de la vision data centric de Snowflake par les entreprises françaises.

13:05 Twilio rachète Zipwhip pour 850 M$

L’omniprésente plateforme de communication Twilio rachète pour la très jolie somme de 850 millions de dollars la startup Zipwhip dont la plateforme d’envois de SMS a séduit plus de 30 000 clients à travers le monde.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

15:40 Les trois piliers de la stratégie cloud du gouvernement

La stratégie cloud annoncée Lundi par le gouvernement se résume en un mot : Souveraineté… Elle consiste à accélérer la disponibilité de nouveaux hébergeurs et services clouds français et à imposer le cloud à tous nouveaux projets numériques de l’état mais pas sur n’importe quel cloud…

Pour en savoir plus :

> Le gouvernement annonce sa stratégie nationale pour le Cloud (informatiquenews.fr)

> Le gouvernement français précise sa stratégie Cloud et veut imposer encore plus de souveraineté au stockage des données… (itforbusiness.fr)

À SUIVRE PROCHAINEMENT

21:50 Virtual FIC en juin, en avant-gout du FIC, en septembre

Décalé en Septembre pour s’offrir une édition présentielle, le FIC 2021 aura pour thème central « une cybersécurité coopérative et collaborative ». On y parlera de coopération entre les agences européennes, de convergence IT/OT, de collaboration au sein des équipes DevSecOps mais aussi d’identités numériques, de protections contre les ransomwares, de cyberdéfense, et de bien d’autres choses… Des thèmes qui seront également abordés à l’occasion d’une session virtuelle de 4 jours en juin qui offrira un avant-goût des débats de septembre. Avec au menu des démos, des sessions plénières, des masterclass et une expo virtuelle.

Pour s’inscrire : FIC 2021 – Connexion

LE COUP DE GUEULE DE LA SEMAINE

24:30 Ransomware : Payer ou payer, telle est la question.

Les ransomwares sont un fléau que les entreprises ont bien du mal à contrer. Leurs défenses sont souvent prises en défaut. Et les entreprises n’ont parfois pas d’autres solutions que payer même si les discours sont officiellement en faveur du « ne jamais payer ».