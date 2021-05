Microsoft a débuté Mardi soir le déploiement à grande échelle de Windows 10 21H1, la première des deux mises à jour phare de Windows 10 en 2021. L’éditeur a officialisé par la même occasion avoir abandonné son projet Windows 10X.

DOA… Dead on Arrival… Cette expression américaine notamment utilisée aux urgences des hôpitaux américains qualifie bien le projet Windows 10X. Alors que des versions presque finales avaient fuité et que beaucoup attendaient l’arrivée de nouvelles machines dans l’esprit des Chromebooks mais basées sous Windows, le projet est officiellement abandonné par Microsoft.

La rumeur de cet abandon s’était propagée dès le 10 mai. C’est désormais confirmé par le biais d’un billet de blog destiné à annoncer le début du déploiement de Windows 10 21H1.

Windows 10X un projet mort-né

« Après une année d’exploration et de conversation avec des clients, nous avons réalisé que la technologie de Windows 10X pouvait être utile de plusieurs façons et servir davantage de clients que nous ne l’imaginions à l’origine. Nous avons conclu que la technologie 10X ne devrait pas se limiter à un sous-ensemble de clients… »

Autrement dit, Microsoft a réalisé – après discussions avec ses partenaires fabricants de PC, les revendeurs et les acheteurs – que personne ne voulait d’un Windows qui ne soit pas 100% compatible avec l’existant.

Le projet « 10X » est donc bel et bien mort-né. Reste que ses innovations techniques et ergonomiques (nouveau centre de notifications et d’accès aux paramètres, nouveau clavier tactile, technologies de containers) vont en grande partie être réincorporées dans Windows 10 pour la version 21H2 « Sun Valley » attendue à l’automne.

« Au lieu de lancer un produit appelé Windows 10X sur le marché en 2021 comme nous l’avions prévu à l’origine, nous exploitons les enseignements tirés de notre périple jusqu’à présent et accélérons l’intégration les technologies fondamentales de 10X dans Windows 10 et d’autres produits de l’entreprise ».

Reste à savoir comment Microsoft et ses partenaires constructeurs vont désormais s’organiser pour freiner la montée en puissance des Chromebooks et proposer aux entreprises des machines ultraconnectées pour servir les besoins « Cloud PC » des entreprises. Car telles étaient les cibles de Windows 10X.

L’update 21H1 est en cours de déploiement

En attendant, les utilisateurs peuvent dès aujourd’hui bénéficier de la version 21H1 de Windows 10. En RTM depuis quelques semaines chez les Windows Insiders, son déploiement à grande échelle a officiellement débuté hier. Comme nous l’expliquions il y a quelques semaines, cette version n’apporte rien de bien neuf, mais les utilisateurs français peuvent désormais profiter du nouveau gadget « News et Météo » sur leur barre des tâches. Ce dernier qui n’était pas disponible en Français jusqu’ici, l’est désormais… juste à temps pour accompagner le déploiement de la 21H1.

Pour profiter de cette mise à jour, il suffit en théorie d’aller dans Windows Update et de déclencher son installation. Toutefois, comme à chaque mise à jour, Microsoft procède à un déploiement progressif et contrôlé. Autrement dit, bien des utilisateurs ne le verront pas apparaître avant plusieurs jours voire plusieurs semaines.

Si « 21H1 » n’apparaît pas dans Windows Update, il est possible pour les utilisateurs impatients de forcer son installation :

– Ouvrez le site « Télécharger Windows 10 » et cliquez sur « Mettre à jour maintenant »

– Ou téléchargez l’outil d’installation sur clé USB en cliquant sur « Télécharger maintenant l’outil »