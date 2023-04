Le Salon des Systèmes et Objets Connectés s’est tenu les 19 et 20 avril derniers à la Porte de Versailles, à Paris. Les conférences et les solutions présentées ont souligné la nécessité d’industrialiser les projets.

Anciennement nommé IoT World & MtoM – Embedded, l’édition 2023 du Salon des Systèmes et Objets Connectés (SOC) a eu lieu en partenariat avec le Forum Cloud + Security, le Forum IoT Executive Track et le Colloque Asset Tracking Systems. L’objectif annoncé de cette nouvelle formule était de faciliter la transdisciplinarité indispensable pour les projets. En effet, la mise à l’échelle des projets IoT nécessite la collaboration de nombreux domaines, tels que les télécommunications, l’électronique, les systèmes embarqués, le M2M, les capteurs, l’ingénierie des données, l’énergétique, l’analyse, l’intelligence artificielle, la valorisation, les plateformes, et bien sûr, la sécurité, tant cyber que physique, des systèmes et objets connectés.

Le Salon SOC a pour vocation de suivre l’essor de ces projets. Selon une étude IDC réalisée pour Kyndryl en décembre 2022, 86% des entreprises ont entamé une démarche IoT. Pour Gartner, plus de 50% des entreprises dans le monde utiliseront des plateformes cloud industrielles d’ici 2027. Cependant, il convient de nuancer : dans l’étude d’IDC, seulement 20% des entreprises ont lancé des projets de manière industrialisée. Elles recherchent aujourd’hui des solutions pour franchir cette étape et passer à l’échelle, par exemple au niveau de l’Edge.

Sur place, plus de cinquante exposants ont présenté leurs derniers capteurs, équipements de test et de mesure électroniques, solutions de connectivité et de maintenance prédictive, entre autres. Les associations représentatives de l’écosystème, telles que Cap’Tronic, ont aussi répondu présent. Parallèlement, des tables rondes ont abordé des thématiques variées, allant de la sécurisation des IoT à la valorisation des données IoT, en passant par l’industrialisation de l’open hardware. De quoi démontrer que même en période de crise et de restriction budgétaire, l’innovation peut désormais difficilement se passer des objets connectés…

