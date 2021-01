Le syndicat des ESN françaises approuve le plan quantique et appelle l’écosystème à se mobiliser autour du quantique et de ce plan jugé « inédit et conséquent ».

Jeudi dernier (le 21 janvier 2021), le président de la république Emmanuel Macron a officialisé le « plan quantique » français et annoncé un investissement de 1,8 milliards d’euros sur cinq ans (dont plus de 1 milliard provenant de l’état, 200 millions de crédits européens et le reste d’investissements privés). Ce plan forme l’un des axes de compétitivité du plan de relance.

Dans un communiqué officiel, le Syntec Numérique a tenu à saluer ce plan ambitieux ainsi que l’effort fait par l’État et les entreprises privées pour cette technologie d’avenir. Contributeur à la mission de Paula Forteza, le syndicat professionnel des ESN (Entreprises de services du numérique) en profite pour appeler l’ensemble de l’écosystème « à se mobiliser pour permettre le passage à l’échelle de ce plan qui bien qu’inédit et conséquent, reste encore inférieur aux investissements faits dans ce domaine par la Chine et les Etats-Unis ».

Rappelons qu’Emmanuel Macron ambitionne de placer la France sur le podium des 3 nations du quantique à s’équiper d’ordinateurs quantiques.