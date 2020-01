Plutôt dédié au gaming, le nouveau laptop ultra-fin et ultra-léger Legion Y740S pourrait bien intéresser également les infographistes et les développeurs.

Doté d’un écran 4K UHD de 15,6 pouces et animé par des processeurs Intel Core de 10e génération (jusqu’au Core i9!), l’appareil affiche une riche connectivité (2 ports USB Type-C compatible Thunderbolt 3, 2 ports USB 3.1, WIFI 6, BT5) pour un design de 14 mm d’épaisseur et de moins de 1,9 Kg. Probablement l’un des designs les plus fins et légers pour un appareil estampillé « Gamers ».

Sa particularité, c’est que pour le jeu et les applications 3D, l’appareil est accompagné d’un eGPU externe, autrement dit d’un gros boîtier « Lenovo BoostStation » doté de différents sorties vidéos, d’un port Ethernet et de ports USB dans lequel on vient glisser la carte vidéo de son choix (NVidia ou AMD).

Ainsi connecté à sa BoostStation, l’ultrabook devient une machine très puissante capable d’avaler n’importe quel jeu de dernière génération mais aussi n’importe quel applicatif 3D, logiciel de création graphique, d’édition vidéo et de design en 2D et 3D.

Une solution qui pourrait séduire les créatifs, développeurs et joueurs en recherche d’une machine ultra-mobile très agile (avec processeur Intel Core i9 H) lorsqu’ils sont en déplacement et d’une puissante station graphique lorsqu’ils sont de retour à leur bureau.