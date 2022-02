Les API ont ouvert les systèmes d’information et permettent aux métiers d’imaginer de nouveaux services et de transformer les expériences client. Une thématique chère à Axway dont le General Manager EMEA, Yves Lajouanie, est notre invité de la semaine.

Axway est l’un des plus grands spécialistes des problèmes d’intégration et un pionnier de l’API Management. Ses solutions permettent aux entreprises d’ouvrir toutes leurs ressources de manière sécurisée en intégrant et en transférant leurs données au sein d’un écosystème complexe de technologies nouvelles et anciennes. Convaincue que libérer les données afin qu’elles puissent être échangées et réutilisées à volonté contribue à accroître les opportunités commerciales de manière exponentielle, Axway a très rapidement perçu le potentiel mais aussi les risques et limites des API. Avec sa solution Amplify, la société s’est imposée comme un leader de l’API Management et un partenaire des entreprises dans leurs approches « Open Everything ».

Nouvellement nommé General Manager EMEA d’Axway, Yves Lajouanie est l’invité de la semaine de Guy Hervier. Avec lui, il revient, au travers d’exemples concrets, sur les enjeux des API dans la modernisation des infrastructures et la transformation numérique des métiers. Il évoque également les problématiques de gestion des volumétries de données à intégrer et de sécurisation des API auxquelles les DSI sont aujourd’hui confrontés.