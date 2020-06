À l’ère numérique, l’identité est devenue un défi et une opportunité pour de nombreuses entreprise. Aussi, LastPass a interrogé Mark Child, Responsable de la recherche, Sécurité européenne au sein du cabinet IDC sur solutions d’IDT (Identity and Digital Trust) notion précédemment appelée « gestion des identités et des accès ».

Quels outils les entreprises doivent-elles déployer pour assurer une sécurité IDT efficace ?

Mark Child souligne notamment que « Les solutions IDaaS permettent de relever de nombreux défis opérationnels liés à la gestion d’une plate-forme d’identité, nécessitent moins de ressources internes et peuvent améliorer le niveau général de protection de l’entreprise ».

Il rappelle également que « La gestion des utilisateurs, des identités et des accès est une priorité absolue en matière de sécurité pour la plupart des entreprises européennes, quel que soit le pays, le secteur ou la taille de l’entreprise ».

Enfin il constate que « La principale valeur commerciale que les entreprises européennes recherchent auprès de leur équipe de sécurité est la gestion des risques. Les équipes de sécurité doivent donc repenser la façon dont elles communiquent sur les impacts des solutions ».

Télécharger sans plus attendre cette note d’analyse d’IDC pour l’imapct des solutions d’IDT sur la sécurisation de vos organisations.