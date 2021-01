Avec ses nouvelles barres Rally, Logitech met de l’IA et de la visioconférence dans toutes les salles de réunion…

Connue du grand public pour ses claviers et souris mais aussi pour ses Webcams et micros-casques devenus indispensables en ces temps de télétravail renforcé, la marque Logitech possède aussi une division professionnelle spécialisée dans l’équipement en visioconférence des salles de réunion.

Le marché de la visioconférence est en plein boom avec le confinement (total ou partiel) des collaborateurs un peu partout dans le monde et l’impossibilité de voyager. Logitech en profite pour revisiter son offre et proposer une nouvelle gamme couvrant à peu près tous les besoins.

Une Rally Bar Mini intelligente et autonome

Pour les besoins des petites salles de réunion, Logitech lance la Rally Bar Mini, une barre de visio « tout en un » à placer sous ou au-dessus de l’écran de la salle de réunion.

Elle est dotée de 3 haut-parleurs (un pour les basses, deux pour les médiums), de 6 microphones à filtrage spatial et d’une caméra 4K motorisée associée à un capteur AI ViewFinder qui implémente les nouvelles technologies RightSense de Logitech. Ces dernières détectent les participants et déplacent automatiquement l’objectif ajustant le zoom au passage (zoom numérique x4) pour cadrer au mieux et n’oublier personne (RightSight). Elles adaptent également intelligemment l’éclairage à toutes les conditions de lumière pour que chacun se présente sur son meilleur jour (RightLight). Cette IA assure également un ajustement intelligent des voix pour éliminer les bruits indésirables et égaliser les voix. Pour cela, elle s’appuie sur un jeu de trois micros adaptatifs dotés d’une technologie Beamforming qui concentre la captation sur la voix de celui qui parle. Des micros externes optionnels peuvent être ajoutés si la pièce est vaste.

Mais le plus original reste son fonctionnement hybride : elle peut soit se relier en USB à un PC ou un Mac, soit s’utiliser de façon autonome grâce à sa compatibilité intégrée Zoom Rooms et Microsoft Teams !

Une Rally Bar avec un vrai zoom optique 5x pour les grandes salles

On retrouve les mêmes technologies sur le modèle simplement dénommé Rally Bar destiné aux salles de réunion de taille moyenne. Cette barre se démarque surtout de la précédente par sa caméra : la Rally Bar est l’une des premières solutions (si ce n’est la première) de ce type à disposer d’un véritable Zoom optique 5X. Le résolution grimpe là aussi jusqu’à 4K et en combinant zoom optique et zoom numérique on obtient un coefficient d’agrandissement x15 !

Bien sûr, comme sur la Rally Bar, la caméra est motorisée pour suivre les speakers et ajuster automatiquement les cadrages. L’étage sonore a aussi été boosté avec 2 transducteurs de 70 mm pour un son plus ample.

Là encore, la barre propose un fonctionnement hybride : soit connectée à un ordinateur en USB, soit de façon autonome grâce au support natif de Zoom Rooms et Microsoft Teams.

Un boîtier RoomMate pour rendre la solution Rally Plus davantage autonome

Enfin, pour les plus grandes salles de réunion, Logitech enrichit sa solution Rally Plus d’une nouvelle appliance dénommée RoomMate qui lui donne l’intelligence et l’autonomie des « Rally Bar » en offrant un support natif des logiciels de visioconférence de l’univers Android : cette appliance est en effet animée par un CPU Qualcomm 845 et le système Android 10.

Ce qui permet dès lors d’utiliser Zoom, Teams, Google Meet et autres solutions sans avoir à relier les PC des collaborateurs à l’écran de la salle de réunion!

Le RoomMate peut se poser sur une surface ou s’accrocher au mur grâce à des supports de fixation qui permettent une installation discrète avec une gestion solide et sécurisée des câbles.

RoomMate est vraiment le complément indispensable au kit Rally Plus (composé de deux enceintes, d’une caméra PTZ et de multiples micros à disperser dans des salles de réunion pouvant accueillir une cinquantaine de personnes).