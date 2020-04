Finalement, le premier supercalculateur « exaflops » n’est ni Chinois, ni Américain, mais planétaire. Porté par la recherche sur le coronavirus, le projet communautaire « Folding@Home » fait entrer l’univers informatique dans l’ère « exascale » avec un an d’avance…

L’exascale… L’ordinateur exaflopique… Une puissance de calcul supérieure à 1 ExaFLOPS ou encore 1 000 PetaFLOPS ou 1 million de TéraFLOPS autrement dit 1018 (10 puissance 18, un 1 suivi de 18 zéros) opérations en virgule flottante par seconde (FLOPS) … Le FLOPS est l’unité utilisée pour mesurer la puissance de calcul des supercalculateurs.

L’exascale… C’est – ou peut-être doit-on dire désormais « c’était » – le Saint Graal de l’informatique moderne. Un plafond que le monde des ordinateurs rêve d’atteindre depuis 2008.

Pour rappel, le plafond du mégaFLOPS (1 million d’opérations en virgule flottante par seconde) a été franchi en 1964 avec une machine Control Data 6600, celui du gigaFLOPS (1 milliard de FLOPS) a été atteint en 1985 par le Cray-2, celui du téraFLOPS (mille milliards de FLOPS) a été dépassé en 1997 par l’ASCI Red (en technologie Intel Paragon) et celui du pétaFLOPS (un million de milliard de FLOPS) par le RoadRunner (fabriqué par IBM) en 2008.

L’exascale, la barre de l’exaFLOPS (le milliard de milliards de FLOPS), vient d’être franchie en ce mois d’avril 2020. En pleine pandémie et « grâce » à la pandémie…

Les Chinois espéraient arriver à assembler le premier ordinateur exaFLOPS vers la fin de l’année et plus probablement au début de l’année 2021 au centre National University of Defense Technology de Guangzhou.

Les Américains comptaient eux aussi déployer dès 2021 leur premier calculateur exaflopique, l’Aurora du DOE (Department of Energy), construit par Cray pour le compte du Laboratoire National d’Argonne (à Chicago).

Les grandes puissances se sont fait damner le pion par un projet universitaire et communautaire : « Folding@Home ». Né à la fin de l’année 2000 et soutenu par une association à but non lucratif, ce projet consistait à agréger la puissance des PC des particuliers à des fins scientifiques et médicales grâce à des algorithmes de calcul ultra parallélisés et répartis. Le principe de fonctionnement est simple, chaque PC se voit attribuer un calcul parmi les milliards à réaliser dont le résultat est ensuite centralisé et combiné.

Le projet a connu ses moments de gloire mais ronronnait depuis plusieurs années. Jusqu’à ce que la pandémie vienne calfeutrer chez eux des milliards d’humains et monopoliser toutes les énergies et toute la recherche médicale pour trouver remèdes et vaccins.

Depuis, il ne s’écoule pas une semaine sans que des milliers de PC de particuliers et d’entreprises à travers la planète ne viennent rejoindre ce formidable réseau de calcul. Depuis quelques heures, la puissance combinée de ces ordinateurs a franchi la barre mythique des 1 000 000 de TéraFLOPS et fait entrer le monde médical et le monde informatique dans l’ère exaflopique.

Selon les statistiques temps-réel de Folding@Home, le réseau de calcul constitue désormais l’équivalent d’un « super calculateur » composé de 1 655 871 CPU (soit 11 709 877 cœurs CPU) et 677 989 GPU. Pour une puissance globale estimée à 1,2 exaFLOPS !

Il y a un mois, alors que la France et de nombreux autres pays entraient en confinement et que les premiers projets de recherche COVID-19 se déployaient sur « Folding@Home », l’infrastructure répartie affichait 1200% de croissance et une puissance de 473 PetaFLOPS qui surpassait celle combinée des 7 plus puissants supercalculateurs mondiaux.

Un mois plus tard, « Folding@Home » poursuit sa formidable expansion pour dépasser aujourd’hui la barre de l’exaFLOPS presque dans l’indifférence générale. Certes, le potentiel de « Folding@Home » n’a pas la souplesse ni la disponibilité d’un véritable supercalculateur. Néanmoins, l’Histoire retiendra qu’en ce mois d’avril 2020, l’humanité confinée est bel et bien entrée dans l’ère exaflopique…

