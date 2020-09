La plateforme Experience Cloud de Medalia est une solution SaaS dédiée à la compréhension et la gestion des expériences numériques (CX), aussi bien celles des clients, des employés et des citoyens. Elle capture les signaux des parcours quotidiens qu’il s’agisse d’interactions réelles, digitales ou par le biais de l’IoT et fournit des informations prédictives et personnalisées qui permettent d’orienter l’action et d’obtenir d’excellents résultats.

Au coeur de la solution, le module LivingLens permet de mener des études de marchés et des entretiens utilisateurs en vidéo. « Au sein d’un environnement sans contact, la vidéo est le nouveau moyen naturel de capturer le feedback. Medallia LivingLens analyse les émotions et les sentiments pour faire émerger les points les plus importants. La possibilité de regarder et d’écouter des centaines, des milliers, voire des millions de clients, rend obsolètes les anciens outils et techniques d’étude de marché. La vidéo intelligente permet aux entreprises de comprendre les besoins des clients et d’inciter tous les services de l’entreprise à y répondre afin de stimuler la croissance », explique Carl Wong, fondateur de LivingLens.

Medallia LivingLens permet désormais d’exploiter un compte Zoom pour mener les entretiens vidéos. Un avantage significatif en ces temps de distanciation sociale et de méfiance envers le face à face.

L’outil permet de télécharger directement les enregistrements et transcription (automatisées et humaines) de groupes de discussion et d’entretien individuels. Les fichiers sont disponibles, dans des bibliothèques centralisées, sur la plateforme à tous les collaborateurs de l’entreprise utilisatrice.

Le connecteur LivingLens Zoom est disponible pour tous les clients Zoom sur Zoom App Marketplace.