L’édition spéciale confinement du rendez-vous hebdomadaire vidéo proposé par la rédaction d’InformatiqueNews avec Guy Hervier et Jean-François Le Nilias revient cette semaine. Ils passent en revue l’actualité de la semaine avec Office 365, La 5G et HPE, la saga HP/Xerox, Palo Alto Networks et le SD Wan, Zoom et toujours le Coronavirus et ses conséquences sur le secteur IT.

En Bref

01:09 Office 365 se mue en Microsoft 365 en ajoutant Teams et de l’IA

02:17 Déploiement de la 5G : HPE lance une initiative open source pour simplifier la gestion des infrastructures

04:07 Xerox ne rachètera pas HP… pour l’instant ?

05:32 SD-WAN : Palo Alto Networks s’empare de CloudGenix

Le dossier de la semaine

07:25 Autour du Coronavirus évidemment

Coup de coeur / coup de gueule

14:54 Zoom : la dure rançon de la gloire