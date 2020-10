Microsoft 365 (anciennement Office 365) est une collection de logiciels et services qui va bien au-delà de Word, Excel, PowerPoint et Outlook. Un service jusqu’ici réservé aux entreprises est désormais accessible à tous les abonnés Microsoft 365.

La suite collaborative Microsoft 365, anciennement nommée Office 365, comporte des éditions grand public (Personnel, Famille) et entreprises (Business Basic, Business Standard, Business Premium, E3, E5, F3). D’une manière générale, les versions entreprises embarquent un plus grand nombre de services que les éditions grand public. Toutefois, Microsoft semble aujourd’hui chercher à progressivement enrichir ses éditions familiales et personnelles avec des versions réadaptées des modules déjà sortis sur les éditions professionnelles.

Le hub de collaboration Teams est peu à peu déployé auprès du grand public dans une version réorientée vers les usages familiaux.

Surtout, cette semaine, Microsoft a annoncé la disponibilité immédiate d’un autre module assez méconnu mais bien pratique : Microsoft Forms.

Forms est un logiciel en mode SaaS permettant de facilement créer des formulaires de saisie, des quizz ou des sondages qui seront directement accessibles depuis un navigateur Web ou depuis l’app Office Mobile.

À la manière de OneDrive, il est gratuit pour toute personne disposant d’un compte Microsoft même s’ils n’ont pas d’abonnements Microsoft 365. Les abonnés Microsoft 365 Personal et Microsoft 365 Family ont cependant accès à des fonctionnalités premium telles qu’un nombre accru de répondants et l’accès à un nombre plus étendu de modèles.

Microsoft explique que « grâce à des outils faciles à utiliser et à des suggestions de conception claires, vous pouvez recueillir des données et planifier une variété d’activités : sonder vos voisins de quartier, coordonner votre réunion de vacances avec la famille, ou organiser une soirée de visite virtuelle avec des amis de n’importe quel endroit par exemple.

Autre exemple, l’utilisation de Microsoft Forms pour discuter avec les étudiants ou créer des quizz amusants et interactifs avec l’option d’ajout de la vidéo.

Les parents qui ont besoin d’organiser des collectes de fonds ou d’autres activités scolaires peuvent utiliser Forms pour recueillir facilement des renseignements et des idées d’autres familles ».

Avec Microsoft Forms, il devient rapide et facile non seulement de créer et diffuser des enquêtes, sondages ou questionnaires mais également d’analyser les résultats. Car l’IA embarquée fait le gros travail pour vous en faisant des suggestions de modèles intelligents au fur et à mesure, en recommandant des thèmes, des questions, des options de réponses.

Microsoft explique que « vous pouvez personnaliser chaque formulaire pour n’importe quel scénario – de la planification des vacances à l’organisation d’équipe sportive – en choisissant parmi une variété de thèmes et de modèles. La douzaine de modèles disponibles comporte des invitations pour des fêtes de fête et d’anniversaire, des sondages de rétroaction, etc. Les thèmes portent sur les jours fériés, les voyages, l’apprentissage, la nourriture, etc. Mais chacun peut personnaliser les formulaires avec ses propres photos ».

Une fois le formulaire conçu et testé, il n’y a plus qu’à le partager via un lien ou un QR code envoyé par email ou à travers vos réseaux sociaux. Il est aussi possible d’intégrer ce formulaire interactif au sein de vos pages Web. L’interface affiche des réponses en temps réel et des graphiques générés automatiquement pour rapidement comprendre les tendances et analyser les résultats. Ces derniers peuvent aussi être exportés vers Excel en un clic.

Concurrente de Google Forms, la solution de Microsoft dans sa version grand public gratuite reste également adaptée à des usages plus professionnels pour des TPE ou des artisans qui souhaitent recueillir l’avis de leurs clients.

Rappelons que Microsoft 365 Famille comporte désormais les modules : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Skype, Calendrier, Contacts, Contrôle Parental, OneNote, OneDrive, mais aussi Tâches, Power Automate, Sway, Teams (prochainement) et Forms !

Microsoft Forms est accessible sur https://forms.office.com