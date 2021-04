Le langage Rust s’impose dans le paysage informatique pour les développements de bas niveau et de systèmes d’exploitation. Microsoft l’adopte un peu plus officiellement.

Créé en 2010 par Graydon Hoare au sein de la fondation Mozilla, le langage open-source Rust gagne chaque année un peu plus en popularité. Langage multiparadigme mêlant programmation procédurale, objet et évènementielle mais aussi programmation impérative et fonctionnelle, Rust est perçu comme un successeur moderne aux ancestraux langages C et C++ qui restent très populaires pour le développement de programmes proches du hardware et le développement de systèmes d’exploitation et drivers.

Il en possède la rapidité à l’exécution du code compilé tout en se montrant plus adapté à la programmation multi-thread parallélisée et surtout bien plus sûr et fiable dans la gestion de la mémoire.

En février dernier, Huawei, Google, AWS et Microsoft rejoignaient Mozilla et d’autres communautés pour officialiser la création de la Rust Foundation afin de promouvoir le langage dans un cadre open-source ouvert et indépendant.

Cela fait quelques années que Microsoft soutient assez ouvertement le langage et commence même à l’utiliser pour développer le futur de Windows. Et l’éditeur vient de franchir un pas de plus dans l’adoption du langage dans son propre univers.

Microsoft annonce en effet la preview de Rust For Windows. Désormais, il ne s’agit plus seulement de pouvoir utiliser un compilateur Rust sous Windows mais bel et bien de développer en langage Rust de véritables applications Windows, tirant pleinement profit de l’intégralité du système.

Autrement dit Rust for Windows comporte à la fois une implémentation Windows du compilateur mais surtout toutes les bibliothèques (les Crates en langage Rust) pour appeler n’importe quelle API Windows de Win32 à Direct3D, de Composition à Xaml, etc.

Il suffit simplement de référencer Windows Crate dans votre projet de développement Rust pour immédiatement pouvoir commencer à appeler les API de Windows.

Rust for Windows est un projet Microsoft officiel et en open-source disponible sur GitHub.

Si vous voulez expérimenter en douceur ce langage sous l’OS de Microsoft, Robert Mikhayelyan propose un portage de MineSweeper en langage Rust sous Windows.

Par ailleurs, Microsoft a également publié une vidéo de présentation que nous vous partageons ici…