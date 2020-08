Boosté par des taux d’utilisation encore jamais vus durant le confinement, Windows retrouve des couleurs au sein de Microsoft et redevient une division majeure avec comme ambition de nouvelles expériences multi-devices plus cohérentes et abouties…

Si côté Office comme côté Azure, Microsoft paraît avoir une stratégie bien définie, l’éditeur semble en revanche naviguer à vue avec Windows à en juger par les errements de Windows 10X et les multiples réorganisations internes depuis le départ de Terry Myerson en 2018. Certains verront dans ces multiples changements de cap un signe d’agilité, d’autres un tragique manque de vision et d’ambition.

Un temps essentiellement piloté par – et quelque peu fondu dans – l’équipe Azure, Windows semble aujourd’hui retrouver tout l’intérêt de ses géniteurs. Selon le site « Thurrot.com » qui a eu accès à des documents internes, l’actuelle crise pandémique a contribué à faire émerger un nouveau courant de pensée au sein de l’entreprise et a encouragé l’éditeur à, pour une quatrième fois en deux ans, réimaginer sa stratégie Windows. Les premiers effets pandémiques avaient été le report sine die de la tablette double-écran Surface Neo, la refonte du programme Windows Insiders et la réorientation du développement de Windows 10X vers des PC accessibles à simple écran concurrençant les Chromebooks.

Aujourd’hui, on apprend une profonde réorganisation interne menant à la création d’une nouvelle grande division « Windows + Devices » sous la présidence de Panos Panay, le père de la gamme Surface. En début d’année, une première réorganisation avait déjà transféré une partie de l’expérience utilisateur Windows entre les mains de Panos Panay.

La division Azure devrait continuer à s’occuper des couches basses du système (Windows Core) communes à Windows 10 et Windows Server sous la direction de Jason Zander. Mais une majeure partie de la division COSINE (Core OS and Intelligent Edge) passe d’Azure à « Windows + Devices ». Et les équipes « Windows Fundamentals » et « Developer Experience » basculent également sous la gouvernance de Panos Panay.

Cette réorganisation redonne un rôle clé à Windows au sein de Microsoft. Le confinement et ses effets sur le télétravail ont eu un impact très positif sur les ventes et le taux d’utilisation de Windows. Microsoft veut profiter de ce « momentum » pour accélérer et offrir des expériences utilisateurs plus cohérentes et plus abouties. Une réorganisation qui paraît à première vue plus cohérente que les précédentes mais qui ne réussira que si Panos Panay arrive à fluidifier la communication et la collaboration entre les multiples équipes qui forment « la division Windows » dont certaines, très historiques, ont toujours eu du mal à s’aligner avec le nouveau Microsoft de Satya Nadella.

Panos Panay en semble conscient puisqu’il écrit dans le document qui a fuité « Windows est un partenariat. L’innovation et le succès ne sont possibles qu’en étroite collaboration avec d’autres équipes de Microsoft. La nouvelle division « Windows + Devices » sera le point d’entrée de tous les services Microsoft et nous nous engageons à travailler main dans la main avec nos partenaires dans COSINE, Microsoft 365, SAN, Edge et tant d’autres équipes dans toute l’entreprise pour répondre aux besoins de nos clients ». Avant d’ajouter : « En réunissant les constructeurs de produits et en continuant à travailler avec nos partenaires, nous rationaliserons la prise de décision et créerons les meilleures expériences pour faire participer les clients, dynamiser les développeurs, inspirer les partenaires et diriger l’écosystème ». De grandes ambitions qui devront pourtant vite se traduire par des réalisations concrètes alors même que le climat économique est plus qu’incertain.