Nouvelle édition post-confinement d’InformatiqueNews Hebdo, la seule émission qui passent en revue sans concession l’actualité de la semaine dans les secteurs IT et télécoms. Comme chaque lundi Guy Hervier et Jean-François Le Nilias vous propose de retrouver les principales annonces de la semaine, Microsoft et les chaines d’email « répondre à tous », UiPath automatise à tout vas, un « super » supercalculateur pour l’Allemagne, la communauté Python, les ambitions de Data4, la 5G face aux théories du complot et bien sur le déconfinement et la Reprise.

Bonne visualisation !

En Bref :

00:54 Microsoft bloque les tempêtes des e-mails « répondre à tous »

02:51 UiPath lance ‘UiPath Automation Cloud’ la première plateforme d’hyperautomatisation

05:04 Juwels : Le supercalcuteur monstre de 70 pétaflops d’Atos en Allemagne

06:58 Radiographie de la communauté Python

08:52 Data4 affiche ses nouvelles ambitions européennes…

Le dossier de la semaine

10:35 Autour du déconfinement et de la reprise

Coup de gueule / Coup de cœur ou coup de chapeau / Mauvais point

17:24 5G et théorie du complot, le retour du grand n’importe quoi !