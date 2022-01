Netscout, spécialiste de la protection des services numériques opérationnels, a été retenu par Engie IT pour l’assister dans la migration de ses workflows vers le cloud AWS.

La DSI d’Engie a entamé début 2021 une progressive mais importante migration de ses workloads vers le cloud en mélant à la fois du « Lift and Shift » et du replatforming. Pour l’accompagner dans cette ambitieuse aventure et migrer sans friction ses workloads, Engie s’est accompagné de partenaires techniques comme Digora et de fournisseurs de solutions comme Netscout.

La migration des workloads et des données vers un environnement cloud nécessite une surveillance continue avant, pendant et après le processus de migration. Conscient de cette réalité, Engie IT (la division IT du fournisseur d’énergie) a opté pour les solutions de Netscout. Ces dernières sont en effet hautement interopérables avec les technologies de base d’AWS telles que Amazon Traffic Mirroring, VPC Ingress Routing, AWS Gateway Load Balancer (GWLB) et AWS Security Hub. Netscout et AWS ont uni leurs efforts pour optimiser et automatiser la visibilité de bout en bout sur AWS, afin de faciliter la migration des workloads d’Engie IT.

Les solutions virtuelles vStream de Netscout se déploient derrière le nouveau Gateway Load Balancer d’AWS pour offrir une meilleure visibilité de bout en bout et déployer des fonctions hautement disponibles et évolutives d’analyse du réseau, d’inspection approfondie des paquets, de gestion des performances des applications, d’identification et triage des services, et bien évidemment de sécurité (avec notamment une protection contre les attaques de la couche application ciblant des destinations telles que les serveurs Web).

Anthony Schmitt, responsable du réseau chez Engie IT explique que : « Nous avons été impressionnés par les vitesses de traitement du trafic, atteignant plusieurs gigaoctets, obtenues grâce au système Netscout vStream ».