Netscout, spécialiste de la cybersécurité, annonce une nouvelle solution de services managés de « Visibility as a Service » (VaaS) qui permet d’assurer des capacités de test, de surveillance, de résolution des problèmes et de reporting en 24/7, pour couvrir les services et des applications IT les plus critiques chez les clients.

Les offres de supervision intégrale sous forme de service permettent aux directions IT d’aligner leurs priorités opérationnelles aux contraintes budgétaires et d’amener leurs équipes à se focaliser sur des responsabilités plus stratégiques. Les DSI peuvent aisément mettre en œuvre une gestion des réseaux et des applications à la fois proactive, prédictive et protectrice en s’appuyant sur les experts du fournisseur de VaaS.

Proposé aux nouveaux clients avec les matériels et logiciels nGenius, le service VaaS comporte une évaluation et une configuration initiales, en fonction des besoins. Ce service bénéficie des différentes solutions d’assurance-service élaborées par Netscout en fonction des besoins exacts du client.

Michael Szabados, COO, précise : « L’offre de service VaaS aide les entreprises à identifier et à résoudre rapidement les problèmes pour maintenir leur niveau de productivité, tout en contribuant à assurer une expérience client exceptionnelle ».