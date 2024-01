Dans les projets un peu fous et qui font peur d’Elon Musk, il y a Neuralink. Cette startup veut implanter une puce dans notre cerveau pour y faire on ne sait pas trop quoi. Et un premier humain est désormais implanté.

Créée en 2016 par le milliardaire fantasque Elon Musk, Neuralink s’est spécialisée dans les interfaces neuronales, autrement dit des composants électroniques qui viennent s’interfacer directement au cerveau dans l’espoir d’en capter la pensée, d’augmenter le potentiel de mémorisation, d’étendre l’intelligence humaine à l’IA et concrétiser plein d’autres fantasmes de la science-fiction.

Testé sur des animaux et notamment des singes depuis quelques années, l’implant Neuralink N1 est une puce qui s’attache sur le squelette et est relié à 1024 électrodes placées directement sur et dans le cerveau afin de détecter mais aussi stimuler des millions de neurones simultanément.

En mai dernier, l’entreprise avait obtenu de la FDA (Food & Drug Administration) américaine l’autorisation de procéder aux expérimentations humaines. Neuralink avait alors lancé un appel aux volontaires.

Elon Musk a confirmé cette semaine sur X qu’un premier patient venait d’être implanté et se remettait de cette première opération. Ajoutant « les premiers résultats montrent de prometteuses détection de pics neuronaux ».

Neuralink a de grandes espérances sur cette technologie pour interfacer le cerveau aux ordinateurs. Elle estime qu’à terme cette technologie pourrait d’une manière générale améliorer les capacités humaines et aider des patients souffrant de certains handicaps comme les paralysies.

Elon Musk en est même convaincu, de telles interfaces seront indispensables à l’humanité si elle veut survivre aux futures AGI (les intelligences artificielles générales).

D’ici là, si jamais le système fonctionne un jour, Neuralink espère vous permettre de piloter votre téléphone ou votre ordinateur par la pensée. L’entreprise vise en priorité des personnes ayant perdu l’usage de leurs membres.

