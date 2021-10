La plateforme d’observabilité New Relic annonce l’acquisition pour une somme non dévoilée de CodeStream, une solution intégrée aux IDE qui permet de faciliter la communication entre les développeurs et entre les équipes de développement grâce à des fonctionnalités de Chat et de commentaires façon Post-It placés en regard du code.

CodeStream avait jusqu’ici levé 3 millions de dollars.

Pour New Relic, cette acquisition a du sens et vient compléter une plateforme d’analyse de métriques, événements et logs devenue populaire dans l’univers DevOps. Elle se traduit par l’apparition d’un service New Relic CodeStream.

Parallèlement à cette acquisition, New Relic annonce un partenariat avec Microsoft pour intégrer cette nouvelle solution dans Visual Studio, VS Code et GitHub mais également dans Teams.