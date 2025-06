Stordata, expert reconnu sur le marché des solutions de gestion de données et de la transformation SI, complète son équipe de direction en annonçant la nomination de son nouveau Directeur technique (CTO). Cette annonce s’inscrit dans un contexte de transformation de l’ESN et de développement de ses activités en France et à l’international.

Dans le cadre de sa nouvelle mission, Nicolas NAULOT assurera la gouvernance technique du groupe et devra la faire évoluer en continu pour accompagner l’entreprise dans sa croissance. Dans ce contexte, il supervisera une équipe de 80 collaborateurs et veillera à aligner la stratégie technique avec les orientations stratégiques du groupe. Cela permettra de supporter la montée en charge des opérations ou encore de lancer de nouvelles offres.

Au-delà de ces éléments, il devra également supporter les équipes commerciales dans leurs démarches et se positionner en garant des choix technologiques réalisés. Sur ce point, il interviendra au niveau de la gestion des partenaires sur les aspects techniques et veillera à qualifier de nouvelles opportunités pour étoffer l’offre de service proposée par Stordata.

Nicolas NAULOT, Directeur technique de Stordata « Je suis fier de rejoindre Stordata qui va aborder une nouvelle étape clé dans son développement. En qualité de Directeur Technique, j’accompagnerai l’équipe de direction dans la transformation de l’entreprise. Nous bénéficions d’un plan de croissance ambitieux qui va nécessiter d’adapter notre organisation et de déployer de nouvelles initiatives pour supporter nos ambitions. Les aspects techniques et technologiques sont parties intégrantes de ce projet et joueront un formidable rôle d’accélérateur au service de notre développement commercial et de la qualité de service délivrée à nos clients. »