Sous la houlette de son nouveau CEO, Rajiv Ramaswami, Nutanix compte, pour la première fois depuis son introduction en bourse en 2017, renouer avec les bénéfices et un cash-flow positif d’ici 2023. C’est devenu sa priorité.

La démission de Dheeraj Pandey devait marquer une nouvelle ère pour Nutanix qui jusqu’ici avait toujours été guidée par une volonté de grossir et d’innover avant toute autre priorité, notamment celle d’être profitable. Une démission probablement en partie liée à l’entrée au capital d’un nouvel investisseur majeur, Bain Capital.

Six mois après la prise de commande de Rajiv Ramaswami, le changement de cap se fait déjà sentir. Cela a commencé par l’annonce d’une première vague de départs pour réduire les effectifs de 2,5% après la crise pandémique.

Hier, lors d’une conférence dédiée aux investisseurs, Rajiv Ramaswami a clairement expliqué que sa politique visait à revenir à la profitabilité dès 2023. Selon lui, cet objectif est simplifié par la décision prise il y a plus de deux ans déjà de commercialiser la plateforme Nutanix sous forme d’abonnements. Ces formules par abonnement permettent de maintenir une relation permanente entre Nutanix et ses clients, créant davantage d’opportunités. Et la négociation d’un réabonnement est normalement plus facile que l’acquisition d’un nouveau client. Tout ceci donne davantage de visibilité sur le Business.

Nutanix compte ainsi investir davantage dans des technologies phares comme ERA ou ses services de cloud hybride que dans des innovations comme le support d’ARM qui, selon Rajiv Ramaswami, peut attendre qu’un réel marché apparaisse (si la technologie est adoptée par les grands clouds, elle reste inexistante dans les datacenters des entreprises). Un pragmatisme auquel son prédécesseur n’aurait peut-être pas adhéré…

Rappelons au passage que Nutanix a publié fin mai de bons résultats trimestriels dépassant à la fois les prévisions de l’entreprise et celles des analystes.

En outre, l’entreprise a annoncé en début de semaine un nouveau « chairman of the board » (président du conseil d’aministration) ou plus exactement une « chairwoman » : Virginia Gambale, Managing Partner chez Azimuth Partners, était entré au Board de Nutanix en 2020. Elle succède à Dheeraj Panday qui occupait jusqu’ici la présidence du conseil d’administration avant son départ effectif en décembre 2020.