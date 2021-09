Le pionnier de l’hyperconvergence devenu acteur majeur du cloud hybride a annoncé des résultats très supérieurs aux attentes du marché. La crise pandémique n’a pas affecté sa vitalité, bien au contraire.

Nutanix a connu un début d’année 2021 agité avec un changement de CEO et une évolution stratégique et organisationnelle qui l’a vu se départir d’environ 2% de ses forces vives. L’annonce des résultats du deuxième trimestre calendaire marque aussi l’annonce des résultats de son 4 ème trimestre fiscal et donc d’une année entière passée sous les effets de la crise pandémique.

Sur le papier, les pertes restent énormes et s’élèvent sur l’année 2021 à 1,03 milliard de dollars en hausse par rapport aux 873 millions de dollars de l’an passé. De quoi refroidir les ardeurs de nouveau CEO, Rajiv Ramaswami, qui espérait renouer avec les bénéfices et un cash-flow positif d’ici 2023.

Mais elles ne doivent pas oblitérer les autres indicateurs qui sont tous au vert. Le chiffre d’affaires s’élève pour l’exercice 2021 à 1,39 milliard de dollars en hausse de 6%.

Si l’on se concentre sur le quatrième fiscal, les ventes croissent de 19% pour atteindre les 390,7 millions de dollars. C’est la plus forte croissance trimestrielle enregistrée par l’entreprise depuis 3 ans.

Par ailleurs, l’entreprise a conquis 700 nouveaux clients (elle en compte aujourd’hui 20 130) et récolte désormais les fruits de sa transformation d’un fournisseur d’appliances hyperconvergées en éditeur logiciel fonctionnant par abonnement. Ainsi les revenus récurrents annuels sont en hausse de 83% par rapport à l’an dernier et représentent 879 millions de dollars.

En outre, tous ces chiffres montrent que Nutanix réussit à fidéliser et séduire ses clients qui acquièrent de plus en plus de services.

De quoi permettre à Rajiv Ramaswami de se montrer optimiste : « Notre quatrième trimestre a marqué la fin d’une excellente année fiscale, soulignée par une exécution cohérente et des progrès solides sur les objectifs financiers et stratégiques ».

Rappelons que l’entreprise a signé cet été un important partenariat avec Red-Hat autour de Kubernetes. Pour Rajiv Ramaswami, il concrétise l’union du leader des infrastructures hyperconvergées et du leader des infrastructures Kubernetes en entreprises. De quoi proposer aux clients, « une offre très compétitive, totalement intégrée, totalement validée, totalement certifiée et totalement supportée ». Cette union devrait être au centre de bien des débats et des sessions du prochain Nutanix .NEXT qui se tiendra en virtuel du 20 au 23 septembre 2021.