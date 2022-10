Sur sa lancée vers Titanium, l’éditeur poursuit l’unification de ses solutions dans des suites intégrées modulaires et prêtes à l’emploi avec Cloud Edition 22.4 afin de simplifier la gestion des données et optimiser les parcours avec des informations cohérentes et pertinentes.

Conformément à sa roadmap annoncée en juin dernier, OpenText vient de faire évoluer son projet Titanium. Pour mémoire, l’éditeur s’est fixé pour objectif de simplifier la gestion des informations avec des suites logicielles unifiées, proposées en mode SaaS et pour les clouds privés. Dans cette perspective, Titanium enrichit progressivement la plateforme cloud d’OpenText (OpenText Cloud Plateform) de nouvelles briques logicielles et services.

Fort d’une étude indiquant que 80% des clients se plaignent d’une surcharge d’informations, OpenText ambitionne de fournir des solutions clef en main et modulaires afin d’accélérer et faciliter la gestion des parcours clients avec des informations cohérentes et plus pertinentes. Partie intégrante de cette stratégie, la nouvelle version Cloud Editions (CE) s’enrichit de deux nouvelles solutions : Customer Experience Management ou CXM et Digital Experience Management. Elles regroupent les principales fonctionnalités d’applications existantes, dont notamment Exstream (gestion des communications client), TeamSite (CMS), Media Management (DAM) ou encore Expérience CDP (unification et gestion des données clients) et Core Experience Insights (analyse). Au passage, l’éditeur a ajouté quelques nouvelles fonctionnalités dont des composants « no-code » et l’intégration avec Google BigQuery afin de permettre aux développeurs d’exploiter les services IA et ML de Google pour proposer des expériences client et des communications plus personnalisées et pertinentes.

Parallèlement, CE 22.4 bénéficie d’une meilleure intégration entre Core Content et les solutions de Microsoft : les utilisateurs pourront ainsi ouvrir ou enregistrer des documents dans Core Content, directement depuis les applications bureautiques Microsoft Office, mais aussi visualiser, modifier ou cocréer sans sortir de Core Content, ce qui devrait apporter de la fluidité et favoriser une meilleure productivité.

Enfin, côté fonctionnalités verticales, l’éditeur continue à enrichir sa bibliothèque de processus métier (Business Process Library) avec un scénario dédié à la gestion d’actifs immobiliers dispersés à travers le monde. Il a également amélioré le tableau de bord de son module Axcelerate afin de faire gagner du temps aux équipes juridiques.

« OpenText permet aux entreprises d’impulser leur transformation numérique et de se préparer aux exigences critiques et grandissantes des environnements du travail numérique, des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ou encore de l’intelligence artificielle », souligne Mark J. Barrenechea, CEO et CTO d’OpenText. « Cloud Editions 22.4 représente une étape majeure sur la voie d’une gestion complète et intégrée de l’information dans le cloud. Titanium, notre plateforme cloud de nouvelle génération, va aider nos clients à accélérer leur transformation numérique dans le cloud et leurs futures applications d’IA. »