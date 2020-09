Oracle annonce plusieurs nouveautés pour ses produits Enterprise Ressource Planning (ERP) et Enterprise Performance Management (EPM) hébergés sur Oracle Fusion Cloud. Le but de ces améliorations n’est rien de moins que d’« aider les équipes financières à renforcer leur résilience et renouer avec la croissance ».

Pour y parvenir, Oracle propose aux utilisateurs qu’ils tirent partie de l’IA, des assistants numériques et de l’analytique tout en s’appuyant sur les nouvelles déclinaisons sectorielles adaptées à leur activité.

Parmi les nouveautés:

– La planification prédictive grâce à laquelle les organisations peuvent voir les prévisions et anticiper les écarts, identifier les modèles de variance et faire des révisions de plans à la volée pour améliorer la qualité et la rapidité des décisions.

– Des propositions pour améliorer la précision et l’efficacité du traitement des transactions de comptes créditeurs en tirant parti de l’apprentissage automatique pour recommander des codes de compte.

– Une reconnaissance intelligente des documents visant à réduire, voire éliminer, les opérations de saisie manuelle, avec un apprentissage permettant d’accroître la précision.

– La prise en compte des données issues des assistants personnels via une nouvelle interface utilisateur conversationnelle qui améliore l’expérience utilisateur et accroît l’efficacité opérationnelle.

L’éditeur a également intégré des fonctions de gestion des incidents pour améliorer la protection des données. Ces fonctions fournissent notamment des flux de travail intuitifs et intégrés afin de signaler les difficultés et ainsi permettre aux experts sécurité de mener des investigations, créer des actions, mais aussi suivre et mettre à jour le statut des incidents.

Rappelons au passage que pour aider davantage les clients à traverser cette période de crise sanitaire et économique, Oracle a annoncé récemment mettre gratuitement à la disposition de tous les clients et jusqu’à mai 2021 une solution de planification de la situation financière qui comprend notamment la modélisation stratégique.