Avec les transformations imposées par les confinements et les perspectives d’un travail plus hybride à l’avenir, le marché des outils EX (gestion de l’Expérience des Employés) explose. Et Oracle veut sa part du gâteau. D’autant que l’entreprise est déjà bien implantée dans l’univers RH.

Développement et gestion des talents, suivi du bien-être des salariés, outils RH de feedback et d’interrogation des employés, gestion des apprentissages et des carrières… Les plateformes EX (pour Employee Expérience) s’inscrivent dans une mouvance proche des plateformes UX (User Expérience) mais se focalisent sur le parcours de l’employé et sa vie au sein de l’entreprise. Nouvelle tendance des RH modernes et dématérialisées, ces outils représenteraient déjà un marché évalué à plus de 300 milliards de dollars par an !

Contrairement à Microsoft qui a lancé sa plateforme Viva en février dernier (plateforme qui fut l’une des stars de la dernière conférence Ignite), Oracle est bien loin d’être un nouvel entrant sur ce marché. L’éditeur s’est construit une solide place sur le marché en acquérant PeopleSoft (en 2004) et Taleo (en 2012) notamment. L’éditeur est même l’un des leaders du marché avec sa solution cloud HCM (Oracle Fusion Cloud Human Capital Management). Cette solution complète de gestion des processus RH, de l’embauche à la retraite, s’enrichit d’une nouvelle plateforme spécifiquement estampillée « EX » pour offrir aux salariés des expériences plus intuitives dans leurs interactions avec les RH.

Dénommée Oracle Journeys, cette plateforme permet aux équipes RH de créer, d’adapter et de déployer des services personnalisés qui vont accompagner les salariés à chaque étape d’événements aussi divers que l’intégration dans l’entreprise, la naissance d’un enfant, le retour sur le lieu de travail, le lancement d’un nouveau produit ou encore le développement de leur carrière.

Objectif, offrir aux RH une vraie plateforme interactive et dynamique pour accompagner les salariés tout au long de leur vie professionnelle et dans les étapes à l’intersection de la vie familiale et de la vie en entreprise. L’idée est d’aller plus loin que les processus RH classiques et de proposer aux salariés des assistances personnalisées et contextualisées pour tout événement professionnel, personnel ou administratif, le tout avec un recours à l’IA pour s’adapter aux besoins de chacun. En offrant de telles « expériences modernes » à leurs salariés, les entreprises améliorent leur sentiment de bien-être, d’appartenance à une équipe soudée, tout en améliorant leur productivité en réduisant les parcours du combattant administratifs.

« Depuis plus d’un an, nos logements sont devenus nos bureaux, et nous nous sommes habitués aux améliorations que la technologie apporte aux différents aspects de notre vie de consommateurs. Dans ce contexte, les salariés veulent maintenant bénéficier d’une expérience équivalente dans leur travail », explique Chris Leone, Senior Vice President of Development, Oracle Cloud HCM. « Maintenant que les bureaux commencent à rouvrir, il va devenir indispensable de proposer des expériences cohérentes et positives aussi bien sur place qu’en télétravail – mais cela va bien plus loin. Les entreprises ont besoin de proposer un accompagnement tout au long de la carrière de chaque salarié, de la formation à la recherche d’un tuteur, et du retour au bureau jusqu’aux dispositions qu’il faudra prendre pour assurer leur sécurité lors de leurs déplacements professionnels quand ils seront à nouveau possibles. Oracle Journeys va aider les équipes RH à aller bien plus loin que les processus RH classiques en offrant des expériences uniques et personnalisées à chacun des salariés. »

La plateforme Oracle Journeys se compose de différents modules :

* Journeys Launchpad : un portail unique pour explorer le parcours employé où les salariés pourront trouver des réponses à leurs besoins et leurs questions. Il expose n’importe quel parcours applicable à un salarié, attribué par son manager ou recommandé par l’IA en fonction de ses actions précédentes, d’événements particuliers ou de l’évolution de sa carrière.

* Journeys Creator : cet outil permet aux RH de créer de nouveaux parcours interactifs. Différents modèles de parcours sont proposés en standard et peuvent être aisément personnalisés par les équipes RH de l’entreprise : intégration dans l’entreprise, retour au bureau, congé parental, déménagement, maladie ou accident, ou encore retour de congés.

* Journeys Booster : l’outil d’intégration qui permet d’interconnecter les processus RH et d’autres fonctions de l’entreprise telles que les finances, les opérations et la gestion des équipements avec des systèmes tiers et des applications externes.

Sa totale intégration avec Oracle Cloud HCM est sans aucun doute l’un des grands atouts d’Oracle Journeys tant la plateforme HCM est déjà très populaire auprès des équipes RH. Avec Journeys, ces derniers seront en terrain déjà connu et vont pouvoir raccrocher leurs données et processus RH déjà dématérialisés par HCM avec les nouvelles expériences « parcours » proposées par ce nouvel outil EX.

Reste que le marché est aujourd’hui très compétitif avec des grands concurrents historiques d’Oracle – comme Microsoft (avec Viva) ou SAP (avec Workzone) – mais aussi des startups de l’ère cloud comme Workday (avec son offre People Experience) ou SuccessFactors (et sa plateforme HXM).