Pega, éditeurs de solutions de développement adossées à l’IA et à l’automatisation, veut faciliter la création et le déploiement d’apps métiers mobiles via son App Studio qui permet de concevoir des applications sans devoir écrire une seule ligne de code.

Parmi les enrichissements récemment apportés au produit, on retiendra avant tout une expérience utilisateur plus moderne via une amélioration apportée au backend mais surtout grâce à un rendu beaucoup plus natif des composants UI (listes, navigation, etc.). L’expérience utilisateur de Pega Mobile est également enrichie grâce à de nouvelles fonctions de création d’apps mobiles exploitant les gestuelles natives des plateformes telles que le geste de glissement pour les listes de menus sur mobile, la configuration de notifications push, ou encore la simulation de l’affichage via un écran de prévisualisation. Les développeurs Low-Code peuvent ainsi proposer des interfaces plus ergonomiques et mieux intégrées aux plateformes mobiles ciblées.

Au lieu de passer du temps avec des concepteurs tiers pour personnaliser l’application, les utilisateurs de Pega Mobile peuvent désormais très aisément choisir des éléments dans la riche bibliothèque d’icônes et de couleurs de Pega puis personnaliser les éléments en un clic en téléchargeant par exemple leurs propres logos. La création d’applications customisées est ainsi accélérée.

Enfin, les capacités hors lignes ont été étendues et intègrent désormais des opérations de synchronisation automatique dès que l’accès au réseau est restauré.

Rappelons que sur Pega, la gestion de la logique métier est centralisée pour toutes les applications. Les modifications sont donc effectuées dans une seule application et déployées sur tous les canaux, sans avoir à recoder manuellement chaque application mobile.

Eric Musser, DG Automatisation Intelligente, explique : « Grâce à Pega Mobile, l’utilisateur peut créer et gérer avec rapidité et simplicité autant d’applis mobiles que l’entreprise en a besoin. En adoptant une véritable approche mobile first, l’entreprise produit des applications plus performantes et gagne ainsi en productivité ».