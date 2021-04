Les véritables révolutions technologiques sont faciles à repérer car elles sont également des révolutions économiques.

L’hyper-automatisation, qui associe les êtres humains à l’IA et aux robots RPA pour décupler la vitesse et la précision du travail, est l’une de ces révolutions.

Bien réalisée, elle débloque des modèles commerciaux entièrement nouveaux et génère des changements économiques et sociaux qui iront au-delà de ce que nous pouvons imaginer actuellement.

Un hyper-engouement

De la machine à vapeur à la puce électronique en silicium, chaque fois que des modifications progressives sont apportées pour réduire le coût de production par dix ou plus, de nouveaux modèles commerciaux deviennent soudainement possibles. L’éclairage des maisons avec de l’huile provenant de baleines tuées à l’autre bout de la planète n’a cessé que lorsque les trains furent en mesure de livrer, à moindre coût, du pétrole venant de Pennsylvanie. Et à mesure que les prix de l’énergie baissaient, des villes et des industries entièrement nouvelles se sont développées à travers le pays, entraînant de vastes changements économiques qui ont contribué au progrès social.

La COVID-19 a mis à l’épreuve l’idée d’hyper-automatisation, c’est-à-dire l’automatisation complète et à grande vitesse. Nous avons déjà assisté à des changements considérables dans les modèles, les méthodes et les outils avec lesquels nous travaillons. Ce changement est appelé à durer : d’ici 2030, nous devons nous attendre à ce que les processus d’entreprise manuels et basés sur le papier que nous avons laissés derrière nous en mars 2020 soient aussi anachroniques que les télécopieurs et les Rolodex.

Le coût du papier

Si vous voulez améliorer radicalement l’expérience client, vous allez devoir trouver vos propres objectifs d’automatisation pour multiplier par dix ou par cent vos résultats. Les DSI avec lesquels je m’entretiens parlent d’un point de départ facile : le papier.

Le « bureau sans papier » est une promesse vieille de plusieurs décennies, qui a laissé à la plupart des entreprises un héritage malheureux de millions de PDF, feuilles de calcul, documents Word et workflows OCR, sources de nombreuses erreurs. Le résultat est que la plupart des entreprises croulent toujours sous le papier. Même s’il s’agit de papier « numérique », il s’agit toujours d’une masse de données non structurées avec lesquelles il n’est pas facile de travailler.

Numériser des documents à l’aide d’outils OCR peut s’avérer coûteux (les prévisions indiquent que ce secteur représentera 12,6 milliards de dollars d’ici 2025) et implique une intervention humaine importante pour configurer et corriger les erreurs chaque fois qu’un formulaire change. Tous ces coûts s’additionnent… et ce, avant même que le « travail » ne commence.

Adoptez une vision économique du problème. Dans le cas présent, vous devez considérer le prix par page, en tenant compte des coûts du logiciel, des coûts humains et du temps passé à corriger les erreurs en termes de perte de productivité. Par exemple, si vous devez mettre à jour 200,000 anciens contrats avec les nouveaux taux LIBOR et que chaque contrat compte plus de 80 pages, votre prix par page correspond au temps nécessaire aux avocats et aux greffiers pour traiter et valider environ 26,000,000 de pages à l’aide d’outils OCR et de toute technologie de workflow dont vous disposez. Supposons qu’un être humain a besoin de 10 minutes pour trouver et corriger une erreur. Chaque pourcentage d’erreur que vous pouvez réduire représente des millions de dollars d’économies.

Pour résoudre le même problème, l’hyper-automatisation utilise l’intégration low-code et l’automatisation robotisée des processus (RPA) pour intégrer des documents provenant de sources différentes dans le même workflow. Les documents peuvent ensuite être classés et les données extraites par l’intelligence artificielle (IA), même à partir de formulaires complexes comportant des tableaux, des cases à cocher et des notes manuscrites. Lorsque l’IA détecte une erreur, le système propose automatiquement les données suspectes à un être humain pour validation ou correction. Par ailleurs, le système apprend de chacune de ces interactions pour s’améliorer au fil du temps. En optimisant le traitement direct, vous aiderez bientôt dix fois plus de clients avec une précision et une qualité supérieures à ce qui était possible auparavant.

L’avantage des platesformes

L’hyper-automatisation peut être obtenue de différentes manières mais l’utilisation d’une plate-forme d’automatisation low-code présente trois avantages majeurs : pallier la pénurie d’informaticiens qualifiés, assurer la pérennité de vos investissements en hyper-automatisation et intégrer la résilience dans vos systèmes et processus pour faire face aux crises futures.

L’utilisation d’une plate-forme d’automatisation low-code pour créer des applications et des automatisations stratégiques vous permet d’augmenter la productivité de vos développeurs qualifiés existants tout en élargissant les possibilités d’embauche de développeurs non traditionnels. Elle vous met également à l’abri des pénuries de compétences et fournit des services DevSecOps assistés par l’IA pour vous protéger contre le développeur le moins expérimenté ou le plus malveillant, à l’intérieur ou à l’extérieur de votre organisation.

L’automatisation low-code réduit également le montant de la dette technique que votre équipe doit assumer à chaque création d’application. En éliminant la plupart des coûts qui seraient autrement nécessaires et en traduisant l’intention du concepteur directement dans la plate-forme, vous pérennisez vos investissements en hyper-automatisation.

Chaque mise à jour de la plate-forme doit également permettre de mettre à niveau vos applications et vos automatisations sans les retards coûteux dus à la réécriture du code. Par exemple, si la plateforme est mise à niveau avec un nouveau cadre Javascript, chaque application construite avec ce cadre devrait bénéficier de la même amélioration de l’expérience utilisateur. iOS et Android sont mis à niveau chaque année et l’infrastructure de déploiement de base est révolutionnée par la conteneurisation et l’IA, ce qui réduit les arguments commerciaux viables en faveur de l’open source et du code personnalisé par rapport au développement des plateformes.

L’hyper-automatisation, c’est maintenant

En 2020, le terme « hyper-automatisation » a figuré pour la première fois en tête de liste des tendances technologiques stratégiques de Gartner.

Donnez à vos employés les moyens d’utiliser l’IA et la RPA dès aujourd’hui grâce à une approche low-code et vous pourrez décupler l’amélioration de votre workflow grâce à l’hyper-automatisation.

Par Michael Beckley, CTO d’Appian