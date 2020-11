Qlik est en mode acquisition. L’entreprise cherche à étendre sa présence sur toute la chaîne DataOps à vocation BI. Elle vient d’annoncer son intention de racheter la startup Belge « Blendr.io », une plateforme d’intégration iPaaS B2B très orientée au départ vers les fournisseurs d’applications en mode SaaS.

Pour Qlik, cette acquisition qui fait suite à celle de Knarr Analytics (plateforme collaborative autour de la Data) présente un double intérêt. Elle lui permet de multiplier ses connecteurs et points d’intégration avec les grandes plateformes SaaS du marché et elle lui permet d’acquérir une technologie iPaaS qui étant sa présence dans la chaîne DataOps et lui ouvre la voie vers l’automatisation des Workflows d’intégration. Les détails de cette acquisition n’ont pas été dévoilés.

Cette acquisition survient alors que Qlik Sense sort largement gagnant du dernier sondage BARC BI & Analytics. Un peu à l’instar d’un Capterra, BARC Research est une société d’analyse de logiciels spécialisée dans la BI et le décisionnel qui recueille chaque année les avis des utilisateurs de solutions BI. Les résultats de l’étude « The BARC’s BI & Analytics Survey 21 » viennent d’être publiés et Qlik Sense arrive en tête dans 11 des 36 critères mis en avant.