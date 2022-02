Qualys, fournisseur de solutions de sécurité et de conformité, annonce Qualys Patch Management sur sa plateforme cloud VDMR (Qualys Vulnerability Management, Detection & Response).

Cette nouvelle brique de sécurité permet de remédier les vulnérabilités du système d’information en déployant des patches ou en modifiant la configuration sur un quelconque équipement, peu importe où il se trouve.

Les entreprises pourront résoudre les anomalies de configuration des actifs, corriger les systèmes d’exploitation et les applications tierces et déployer des logiciels sur mesure. Ceci renforcera leur efficacité car elles n’auront plus besoin de s’appuyer sur de nombreux produits et agents et bénéficieront d’une approche plus globale de la remédiation.

« Remédier pleinement les vulnérabilités va au-delà du simple déploiement de correctifs et implique souvent de nombreux outils et stratégies selon le type de vulnérabilité rencontrée, » témoigne Richard Hallade, Responsable de la sécurité informatique de la Croix-Rouge luxembourgeoise qui a pu expérimenter la solution en avance de phase. « Cette nouvelle fonctionnalité avancée nous permet d’accélérer la remédiation en corrigeant les problèmes de configuration et en exécutant des tâches de correction de pointe parmi lesquelles l’identification des différentes versions de Windows 10 utilisées dans l’ensemble de notre environnement, grâce à une application et à un agent uniques. »

« À l’ère des vulnérabilités Log4Shell et Pwnkit, les entreprises doivent être extrêmement vigilantes et corriger les vulnérabilités exploitées sans délai, ce qui nécessite à la fois efficacité et remédiation rapide, » explique Sumedh Thakar, président et CEO de Qualys. « Les fonctionnalités de remédiation avancée renforcent l’efficacité en utilisant une seule application pour remédier pleinement les vulnérabilités. Que ce soit pour apporter des modifications à la configuration ou déployer des scripts et des correctifs sur des logiciels propriétaires, ne plus être contraint d’utiliser différents produits et agents afin d’accélérer le temps de réponse est un facteur de succès critique pour renforcer les cyberdéfenses des entreprises. »