Qualys, spécialiste de la sécurité et de la conformité dans le cloud, annonce avoir étendu sa solution en mode SaaS Qualys VDMR (Vulnerability Management, Detection and Response) aux équipements mobiles pour offrir aux entreprises une sécurisation de bout en bout.

Parmi les atouts de VDMR for Mobile Devices, l’inventaire complet des équipements et des applications installées comprenant le type d’appareil, les versions, l’état du cycle de vie et la localisation de la machine. S’y ajoutent également la visibilité et l’évaluation immédiates des vulnérabilités grâce à la corrélation en temps réel entre les versions des applications et la base de données des menaces.

Compatible Android et iOS, VDMR for Moblie Devices permet également de superviser en temps réel les problèmes de configuration, selon les recommandations de la NSA et du CIS.

Enfin, la gestion des réponses et la mise en œuvre de correctifs mais également l’alerte aux utilisateurs avec déverrouillage et/ou modification des codes secrets sont assurés grâce aux contrôles prêts à l’emploi proposés par la plateforme.

Philippe Courtot, Chairman et CEO, rappelle qu’ « il est impossible de sécuriser ce qu’on ne connaît pas et ce qu’on ne voit pas. Un équipement ou une application mobile non sécurisée peut donc mettre en péril l’ensemble de l’entreprise« .