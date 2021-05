Qualys, spécialiste de la sécurité et de la conformité dans le cloud, propose une nouvelle solution SaaS pour inventorier l’ensemble de l’écosystème informatique, détecter les failles et réagir aux risques à partir d’une plateforme unifiée.

L’application CyberSecurity Asset Management (CSAM) permet de facilement créer un inventaire complet et actualisé (via l’application préexistante Qualys Global AssetView) des actifs et de le synchroniser avec la base CMDB avec affectation d’un profil de risque pour créer une source unique de vérité pour les équipes IT et Sécurité.

L’application propose également une détection des actifs qui se connectent au réseau sans autorisation et le suivi des actifs exposés à l’extérieur pour éliminer les angles morts en matière d’inventaire et atténuer le risque.

Elle offre aussi des rapports sur l’état de l’actif à l’attention des auditeurs grâces à des modèles prêts à l’emploi, avec conformité à la réglementation notamment PCI et FedRAMP.

CyberSecurity Asset Management se positionne comme une solution tout-en-un qui tire parti de la puissance de Qualys Cloud Platform et de ses nombreux capteurs natifs avec une synchronisation CMBD pour inventorier en permanence les actifs connus et inconnus

Sumedh Thakar, CEO de Qualys ajoute que « CSAM s’appuie sur les données de télémétrie collectées par de nombreux capteurs, y compris Qualys Cloud Agent pour fournir à l’équipe Sécurité l’automatisation dont elle a besoin pour identifier et gérer les lacunes au sein de l’inventaire des actifs IT ».

Découvrez Qualys Cybersecurity Asset Management en vidéo et en une minute…