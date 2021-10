Qualys, fournisseur de solutions de sécurité et de conformité dans le cloud, annonce la disponibilité de son service d’évaluation des risques liés aux rançongiciels : Ransomware Risk Assessment Service.

La famille des ransomwares est l’ennemi numéro 1 de la cybersécurité depuis deux ans. Aucune entreprise, aucun utilisateur n’est à l’abri et l’expérience montre que les protections en place se sont souvent révélées insuffisantes pour les contrer.

Les chercheurs du Lab Qualys ont analysé les attaques par ransomwares qui ont eu lieu au cours des cinq dernières années et ont identifié plus d’une centaine de vulnérabilités CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) généralement exploitées par des criminels du ransomware.

Ces mêmes chercheurs ont établi des correspondances entre les vulnérabilités CVE et les familles de ransomware telles que Locky, Ryuk/Conti et WannaCry et identifié les problèmes de configuration spécifiques généralement exploités par ces groupes criminels.

Dans le cadre du mois de la sensibilisation à la cybersécurité et pour aider les entreprises à combattre le ransomware de manière proactive, Qualys propose de découvrir sa solution Ransomware Risk Assessment gratuitement pendant 60 jours. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur l’URL : 60-Day No-Cost Ransomware Risk Assessment & Remediation Service | Qualys, Inc.

Ce tableau de bord dynamique fournit une vue complète et claire de l’exposition aux risques de ransomware en identifiant tous les actifs connectés à Internet, en mettant en évidence les vulnérabilités et problèmes de configuration et en proposant même un déploiement de patchs.

Jim Reavis, cofondateur et CEO, rappelle que « même s’il n’existe pas de technique miracle pour prévenir le ransomware, les entreprises peuvent prendre des mesures proactives, notamment grâce à une bonne hygiène de la cybersécurité, à des correctifs de vulnérabilités par ransomware connues ».

Découvrez cette solution en vidéo :