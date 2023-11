Face à un monde toujours plus imprévisible, combiner gestion et analyse de données ouvre la voie à des stratégies plus avisées et réactives.

Une révolution tranquille est en cours, à la croisée des mondes de la gestion et de l’analyse des données, pour ouvrir un nouveau chapitre informatique permettant de prendre des décisions plus avisées et efficaces. Cette combinaison de la gestion et de l’analyse des données fait émerger un moteur décisionnel unique et harmonieux. Ces outils fonctionnant ensemble de manière transparente, ainsi que des workflows et des processus prédéfinis (mais modifiables), vont créer une nouvelle capacité de planification qui va changer à son tour la façon dont les entreprises prévoient et définissent leur stratégie.

L’incertitude ambiante requiert des processus de décision plus efficaces

En 2020, Deloitte expliquait à juste titre qu’il était plus difficile que jamais de prendre des décisions fondées sur des données dans la « nouvelle normalité » post-Covid. Dès le début de la pandémie, il était impossible de s’appuyer sur des précédents historiques, car un grand nombre des habitudes humaines avaient changé. Le travail, les habitudes de consommation, les relations sociales, les voyages… Tout avait été bouleversé, de sorte que « regarder dans le rétroviseur » était devenu moins utile qu’auparavant.

Aujourd’hui, la société commence à s’habituer au monde de l’après-confinement et à trouver un nouvel équilibre qui intègre certains bouleversements hérités de cette période : l’essor des modes de travail flexible, une économie à la traîne et une énorme pression sur les services de santé, pour ne citer que ceux-ci. Cependant, de très nombreuses incertitudes demeurent actuellement – d’ordre géopolitique (embargos commerciaux, crise en Ukraine qui affecte la dynamique de l’offre et de la demande…), politique (montée du populisme dans de nombreux pays), ou économique (impacts croissants de la mondialisation, hyperinflation, émergence de startups qui modifient les marchés rapidement, etc.).

Dans un tel contexte, les décisions doivent être prises rapidement et les sociétés doivent être capables de s’adapter très vite aux changements qui surviennent dans leur environnement. L’ancien monde des tableaux de bord, des rapports et des fiches d’évaluation peu automatisés, basés sur de nombreux processus manuels, n’est plus à la hauteur des enjeux actuels, qui appellent à plus de rapidité, de précision, de compréhension et d’adaptation.

Finis les îlots d’informations

Pendant trop longtemps, les éléments essentiels d’une pile décisionnelle ont été dispersés comme dans un archipel. La prise de décisions intelligentes repose généralement sur des outils numériques utilisant la science des données, l’IA, l’apprentissage automatique, les métadonnées, et la gestion des données de référence (Master Data Management). La qualité des données, la veille stratégique et la visualisation sont également essentielles. Malheureusement, ces aspects sont traités en silos, ou au mieux sous la forme de petits groupes d’outils en cours d’intégration.

Cependant, l’émergence actuelle de suites Cloud complètes et véritablement intégrées, dotées d’une ergonomie exceptionnelle et d’une forte interactivité d’un outil à l’autre, permet d’enfin entrevoir de meilleurs usages. Il est désormais possible de comprendre les opérations avec un niveau de précision inégalé, prendre des décisions quasiment en temps réel et anticiper les opportunités et les risques. Machines et humains peuvent travailler ensemble, de sorte que les utilisateurs n’ont même pas besoin de poser des questions pour obtenir de l’aide. Les outils technologiques sont capables d’avertir, en signalant des risques ou des opportunités, puis en recommandant des actions pour optimiser ou remédier à la situation.

La société aura toujours besoin de personnes intelligentes, mais elles peuvent utiliser ces nouveaux tissus d’aide à la décision, et tout cela sans avoir à investir dans différents outils qui ralentissent les performances ou souffrent de déconnexions entre applications qui créent des îlots de données. Les nouveaux moteurs décisionnels sont également d’excellentes plateformes sur lesquelles construire l’IA et d’autres technologies de pointe, car leurs fondations permettent de gérer des données fiables, propres et complètes.

Quels usages cela va-t-il impacter ? Pour répondre simplement, tous. Des analystes financiers qui identifient le risque de désengagement des investisseurs, aux médecins qui déterminent les parcours de soins des patients avec les traitements les plus susceptibles de réussir, en passant par les services de lutte contre la criminalité qui découvrent grâce à des outils numériques où il serait plus efficace poster les agents de police.

Donner sa juste place à la donnée

Ce nouveau monde va nécessiter d’autres changements dans la manière dont les décisions sont prises et sanctionnées, et dans la façon de gérer les opérations. Cela passe par une évolution culturelle dans les directions d’entreprises, pour que toute décision importante soit fondée sur des données solides et qu’il ne puisse en être autrement. Les données devront toutefois être utilisées raisonnablement afin d’éviter toute paralysie liée à un trop-plein d’analyse. Il sera essentiel de garantir la présence de responsables humains dotés d’une expertise approfondie dans leur domaine lors de la prise des décisions les plus cruciales. Le risque de se baser sur des données peu fiables ou de mal les interpréter est toujours présent, aussi est-il important malgré tout de savoir prendre ses distances avec les données et de continuer à utiliser sa propre intelligence

En tout cas, la gestion « par l’intuition » doit disparaître de nos habitudes en entreprise. Les marchés ou les tendances ne se décryptent pas uniquement avec une intime conviction ou en faisant des paris sans aucun fondement ; les dirigeants devraient donc adopter des environnements leur permettant, ainsi qu’à leurs collaborateurs, de prendre des décisions plus intelligentes et logiques.

Par Vijay Raman, Vice-président en charge des Produits et de la Technologie chez ibi, une division de Cloud Software Group

