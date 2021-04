Rapid.Space, spécialiste du cloud en licence libre, annonce la mise en oeuvre de ses serveurs haut de gamme VPSBrute sur son infrastructure cloud mondiale.

Autoproclamé « fournisseur de cloud Hyper Open« , Rapid.Space propose des serveurs dédiés virtuels (VPS), un SDN IPv6 mondial et un réseau CDN (de diffusion de contenu). Son objectif est de proposer des configurations très musclées à un coût significativement inférieurs à ceux des grands clouds publics. Jusqu’ici son offre reposait surtout sur des machines VPS dotées de 40 cœurs virtuels Xeon, 256 Go de RAM et 4 To de SSD (pour un prix de 195 €/mois). Aujourd’hui, Rapid.Space veut aller encore plus loin et lance une nouvelle génération de machines survitaminées.

Pensés pour la performance et les workloads les plus exigeants, les serveurs VPSBrute s’appuient sur les derniers processeurs AMD EPYC pour proposer 128 vCores, 1 To de RAM et 16 To de stockage SSD NVMe! Bref, des solutions aux épaules vraiment très larges.

Les premiers déploiements, notamment réalisés pour le traitement d’un million de factures dans un ERP, montrent une réduction des coûts de 80% par rapport aux clouds publics les plus rapides et un gain de plusieurs heures dans les traitements.

Autre exemple, grâce aux quatre disques SSD NVMe du VPSBrute, une base de données hébergée sur un tel serveur bénéficie de 20 fois plus d’entrées/sorties par seconde qu’un disque SSD SATA et de 40,000 fois plus qu’un disque dur de datacenter.

Jean-Paul Smets, PDG de Nexedi (maison mère de Rapid.Space), explique : « Nous nous concentrons sur deux parties du cloud – le edge, avec notre technologie de réseau et de calcul périphérique 5G et le backend, avec nos puissants serveurs centraux pour les charges de calcul lourdes pour lesquels le VPSBrute sera notre nouvelle machine de référence ».