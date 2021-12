Microsoft va accueillir dès le début de l’année 2022 une machine quantique signée Rigetti au sein de son cloud Azure Quantum. Une machine qui sera la plus puissante du service QaaS d’Azure.

Jusqu’ici le service QaaS d’Azure, Azure Quantum, permettait d’expérimenter des algorithmes quantiques sur des simulateurs mais aussi sur de véritables machines quantiques produites par Honeywell, IonQ et QCI.

Désormais, Azure Quantum a un nouveau partenaire matériel alors que les chercheurs de Microsoft semblent s’être enlisés dans la création de leur propre machine quantique à base de Qubits topologiques (s’appuyant sur les fermions de Majorana dont l’existence n’a toujours pas été prouvée).

Et ce nouveau partenaire matériel n’est autre Rigetti, start-up américaine phare de l’univers de l’informatique quantique avec IonQ, qui a annoncé en octobre dernier sa prochaine introduction en bourse via le mécanisme de fusion SPAC lui permettant au passage de lever 450 millions de dollars.

Rigetti bénéficie déjà d’un partenariat avec AWS et son service quantique Amazon Braket. Par ailleurs, la startup donne également accès à ses machines quantiques (à base de qubits universels supraconducteurs) au travers de son propre service cloud dénommé QCS.

Créée par un ancien d’IBM, Chad Rigetti, la société développe ses propres ordinateurs quantiques dénommés Aspen. Ainsi l’Aspen-8 (32 qubits) a été déployé sur le service AWS vers la mi-2020. La dernière machine en date, l’Aspen-10, est sortie de son laboratoire d’assemblage le 11 novembre dernier (l’histoire ne dit pas si c’est celle destinée à rejoindre l’arsenal Azure Quantum). C’est une nouvelle fois un ordinateur 32 qubits preuve que l’entreprise rencontre bien des difficultés à monter à l’échelle et à mettre au point son processeur quantique 128 qubits annoncé en 2018, qui devait se concrétiser fin 2019, et dont on reste toujours sans nouvelles !

« L’approche évolutive de Rigetti sur ses ordinateurs quantiques supraconducteurs va créer de nouvelles opportunités pour la communauté de développement Azure Quantum. Nous travaillons en étroite collaboration avec Rigetti pour fournir une informatique hybride ‘quantique-classique’ performante à même de résoudre des problèmes jusqu’ici hors de portée » explique Krysta Svore, General Manager de Microsoft Quantum avant de préciser que la machine Rigetti sera effectivement la machine quantique la plus puissante du service Azure Quantum.