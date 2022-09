Les applications SaaS se sont considérablement développées au cours des dernières années et ont démontré qu’elles comportaient de nombreux avantages pour les entreprises, y compris les startups. La flexibilité qu’offre le modèle SaaS représente un atout indéniable notamment dans un contexte économique incertain et à l’ère où la technologie évolue, innove sans cesse. Il semble alors présomptueux d’essayer de prédire l’avenir et les entreprises plébiscitent à ce titre l’agilité qu’offre les logiciels SaaS. Si le secteur arrive à maturité, il est intéressant en tant qu’investisseur d’observer les raisons qui vont encore porter la croissance du SaaS.

La transformation digitale des PME : une opportunité majeure

Déjà bien installé au sein des grands groupes, le modèle SaaS a connu plus de difficultés à se démocratiser chez les PME. Ces difficultés d’implantation sont essentiellement dues au retard qu’ont pris les PME dans leur transformation digitale. Jusqu’à récemment, un grand nombre de ces entreprises n’étaient pas disposées à numériser les processus existants. Mais la pandémie a changé beaucoup de choses à ce sujet, comprimant deux ans de transformation numérique en deux mois.

Si ce qu’on appelle le SaaS « horizontal », qui désigne en fait des solutions générales destinées à répondre à des besoins courants, a donné naissance à des méga-entreprises comme Stripe, celles-ci ne répondent pas toujours aux problèmes d’un certain nombre de PME comportant des spécificités précises selon leur taille et secteur d’activité. Il y a encore quelques années, si ce type d’entreprise souhaitait adopter un modèle SaaS, elles auraient eu besoin de 10 solutions SaaS horizontales non optimisées (du CRM aux paiements). Mais depuis la pandémie et avec la généralisation du télétravail, la plupart des PME adoptent de plus en plus un modèle à distance et ont dû pour ce faire, accélérer leur transformation digitale.

Bien conscient de cela, le secteur du SaaS évolue et nous assistons aujourd’hui à une énorme accélération de l’adoption de SaaS verticaux. Celui-ci consiste à gérer un processus précis, spécifique d’une profession ou d’une industrie, afin de répondre à l’ensemble des besoins des métiers exercés par des PME ou TPE.

La dématérialisation du travail

La pandémie a également provoqué un changement conséquent dans l’approche des entreprises concernant les espaces de bureaux physiques, ce qui se répercute naturellement sur l’ensemble des outils de productivité et de collaboration. S’il semble ardu de définir ce à quoi pourrait ressembler exactement le bureau du futur, nous sommes raisonnablement certains qu’il ne sera pas une image miroir de ce qui existait avant 2020.

Qu’il s’agisse des logiciels de bureautique, collaboratifs ou productifs, toutes ces solutions doivent s’adapter à la nouvelle réalité hybride : le bureau est désormais dématérialisé. Toute entreprise qui propose un logiciel qui n’est pas conçu pour la collaboration cloud, devra soit adapter sa feuille de route, soit s’appuyer sur l’infrastructure de sociétés de streaming. Grâce à la baisse exponentielle du coût du traitement et du stockage cloud, même le concept de matériel fourni par l’entreprise pourrait devenir obsolète.

La démocratisation du Web3

Aucun secteur n’a connu plus de mouvement au cours de l’année écoulée que celui des crypto-monnaies et du Web3 en général. Le DeFi grand public est sur le point de voir le jour et un grand nombre d’applications, d’outils de développement et d’infrastructures logicielles seront nécessaires pour faciliter le fonctionnement du marché. Qu’il s’agisse de données de marché pour les entreprises, de plateformes d’accès aux crypto-monnaies ou d’outils de développement, si les possibles du Web3 sont encore vastes et majoritairement encore inconnus il est certain que le SaaS sera de la partie.

Le défi climatique est un accélérateur d’innovation

Au-delà de la pandémie, l’autre événement monumental auquel nous sommes confrontés est sans aucun doute la crise climatique. Ces dernières années en particulier, il est devenu évident qu’aucun endroit de notre planète ne sera épargné si nous continuons à émettre du carbone aux niveaux actuels. En réaction, une pléthore d’entreprises s’attaquant à tous les aspects du défi des émissions de CO2 a vu le jour. Là aussi, le secteur du SaaS s’empare de ces problématiques afin de proposer des solutions. Parmi elles, des comptables du carbone aident les entreprises à comprendre, réduire et compenser leurs émissions de carbone, d’autres assurent le suivi des compensations de CO2 et participent à la clarté et la confiance sur les marchés du carbone. On peut également citer les outils de reporting ESG qui facilitent et automatisent la collecte ainsi que le reporting des données non financières. Il est d’ores et déjà clair que les applications SaaS peuvent et vont jouer un rôle important dans ce domaine.

Apporter une valeur ajoutée à l’ensemble des services

Enfin, le SaaS va continuer à changer et à améliorer la façon dont la plupart des personnes exerçant des fonctions horizontales mènent leurs activités quotidiennes. Dans le domaine des RH, la première vague d’outils SaaS a apporté l’automatisation des flux de travail. Dans le domaine de la finance et de la comptabilité, les jours des systèmes hérités et encombrants sont comptés. La prochaine génération d’outils de prévision et de planification sera collaborative et fournira des informations en temps réel. Les équipes chargées des comptes débiteurs et créditeurs pourront se connecter aux grands livres comptables existants, extraire automatiquement les données des PDF et intégrer la détection des fraudes. L’ensemble des tâches opérationnelles continueront de s’enrichir fonctionnalité par fonctionnalité. C’est une tendance que l’émergence des logiciels cloud a amorcé au début des années 2010 et qui se poursuivra dans un avenir prévisible.

___________________

Par Audrey Handem, Associate Investor chez Speedinvest

À lire également :