Le Cloudometer de Sage est un test live qui permet à chacun d’évaluer sa propre maturité en matière de transformation digitale ainsi que celle de son entreprise et de se situer face aux autres.

Voilà une initiative amusante et plutôt originale. L’éditeur de solutions de comptabilité, paie et gestion commerciale Sage lance un nouvel outil à destination des TPE et PME pour leur permettre d’évaluer leur avancée en matière de transformation digitale.

Cloudometer se présente sous la forme d’un questionnaire en ligne composée de 15 questions qui ne s’adresse pas uniquement aux dirigeants d’entreprise mais à tout utilisateur et collaborateur. À la manière d’un test de personnalité, les réponses à ce questionnaire permettent à chacun d’évaluer sa perception de la transformation numérique et son niveau d’adoption du Cloud. Selon les réponses, vous serez classé dans l’un des 4 profils prédéfinis :

* Le dubitatif, pour lequel la transformation digitale ne semble pas être une priorité, et qui pense peut-être que son entreprise ne fait pas partie de la tranche concernée par le sujet.

* L’explorateur, qui a identifié la transformation digitale comme un objectif important mais qui craint potentiellement de ne pas avoir les moyens pour la mettre en œuvre

* Le stratège, qui a identifié la transformation digitale comme un objectif important, qui a mis en œuvre les moyens de la réaliser, et qui commence à en voir les bénéfices

* L’ambassadeur, pour lequel la transformation digitale est très avancée et qui profite pleinement de ce qu’elle apporte à son entreprise

À la fin du questionnaire, Cloudometer affiche un ensemble de contenus et de recommandations pour aider l’entreprise à passer à l’étape supérieure et à se comparer aux autres entreprises de son secteur.

Cette première version du Cloudometer est intéressante mais sa classification ne se montre pas toujours très pertinente à nos yeux. Le système tend à classer un peu durement (voire systématiquement) les utilisateurs dans la catégorie » dubitatif » malgré une utilisation avancée des stockages cloud par exemple. L’idée mérite donc d’être peaufinée et enrichie à la lumière des retours des premiers utilisateurs, ce que Sage ne manquera certainement pas de faire.

Reste qu’avec ce Cloudometer librement accessible, l’éditeur cherche d’abord à sensibiliser et à informer dirigeants d’entreprise, directions métier, et collaborateurs sur les impacts et bénéfices de la transformation numérique alors que 56% des dirigeants de TPE/PME/PMI estiment que celle-ci n’est pas encore au cœur de leurs préoccupations.

« L’étude Sage/OpinionWay a montré que les préoccupations des entreprises se trouvaient ailleurs lorsque la crise a commencé, rappelle Pacôme Lesage, Président Sage Europe du Sud. Aujourd’hui, 58 % des dirigeants de TPE/PME ont identifié la digitalisation comme un enjeu majeur du fait du contexte actuel, et 41% considèrent qu’elle a permis la croissance de leur activité. Il est donc nécessaire de pouvoir faire le point sur leur avancée dans ce domaine devenu primordial. C’est pourquoi Sage a décidé de construire ce questionnaire, qui permet également de réaffirmer notre ambition d’accompagner nos clients tout au long de leur transformation numérique notamment grâce au SaaS. Les entreprises pourront situer leur avancée dans le processus mais également voir où en sont les autres. »