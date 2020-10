Scaleway accélère son plan d’action pour devenir « le cloud le plus efficient et transparent du monde » (c’est eux qui l’affirment) et s’engage dans des actions essentielles pour y parvenir.

Le premier axe portera sur la maîtrise de sa consommation d’électricité, principalement aujourd’hui d’origine hydraulique et issue d’autres énergies renouvelables dans tous les cas. L’objectif est d’obtenir, entre les sites existants et ceux à construire, un indice Power Usage Effectiveness inférieur à 1.

L’eau est, elle aussi, dans le viseur de la société qui souhaite atteindre un indice WUE (Water Usage Effectiveness) de 0,15 alors que la moyenne du marché est à 1,8. « Aujourd’hui, en 2020, il est impensable d’ignorer la consommation d’eau dans une équation responsable » explique le fournisseur.

L’entreprise va également communiquer régulièrement et de façon transparente sur un nouvel indicateur de consommation pondérée rDCE (real Data Center Efficiency) qui combinera PUE et WUE (Water Usage Efficiency) pour les rapporter respectivement à l’usage réel de chacun de ses datacenters, qui se mesure en mégawattheure (MWh), afin de pondérer PUE et WUE par rapport aux usages répartis et non pas par rapport au datacenter le plus efficace (ce qui serait de la triche, avouons-le).

Scaleway va également travailler à créer une économie circulaire autour du recyclage des composants électronique, dont la durée de vie en production devrait être portée à 10 années via le réemploi et une maintenance plus exigeante.

Enfin, l’entreprise va élargir sa politique de transparence en communiquant à ses clients la totalité des informations relatives à leur empreinte écologique. Scaleway mettra en avant l’utilisation des ressources, ligne par ligne et affichera l’impact environnemental (consommation énergétique, consommation d’eau et estimation des émissions carbone) sur chaque produit facturé d’ici 2021!

Yann Lechelle, CEO de Scaleway, conclut en expliquant que « la responsabilité environnementale de l’industrie numérique doit désormais reposer sur ces piliers indissociables : l’approvisionnement et l’efficience intrinsèque énergétique du datacenter mais aussi l’économie de l’eau. C’est en faisant les bons choix éthiques, réglementaires et technologiques que les bénéfices de la numérisation du monde ne seront pas annulés par des impacts écologiques délétères. Nous nous engageons à traiter le sujet à la source en nous imposant un indicateur pondéré sur la totalité de notre activité ».