SCC France, leader auprès de partenaires technologiques majeurs, complète son équipe de direction en annonçant les nominations de son Directeur des Ressources Humaines et de son Directeur des Systèmes d’Information. Ces arrivées interviennent dans un contexte de forte croissance pour l’ESN.

Laurent Parpet est nommé Directeur des Ressources Humaines France

Laurent Parpet rejoint SCC France avec une expérience de plus de 20 ans dans les Ressources Humaines et dans des environnements tantôt logistiques, chez Kuehne+Nagel ou informatiques, chez TD Synnex. Son parcours professionnel initié par des fonctions de conseil, d’acheteur et de direction commerciale et marketing, lui confère une orientation business et opérationnelle solide.

Son expertise en recrutement, modernisation de la fonction RH, développement des compétences et des carrières, en relations sociales et en valorisation de la marque employeur, constitue des atouts majeurs pour les enjeux de transformation que SCC France doit mener.

Laurent Parpet intervient à un moment clé pour SCC. Il sera notamment chargé de déployer la stratégie de recrutement liée à l’intégration de nouveaux talents pour mener à bien le projet des Jeux olympiques de Paris 2024 sur lequel l’ESN intervient. Laurent Parpet est membre du CODIR et du COMEX. Il est directement rattaché à la Présidence de la société.

Stephan Boisson est nommé Directeur Digital et Systèmes d’Information de SCC

À ce poste, il va piloter et faire évoluer la gouvernance IT de l’entreprise et aligner le SI aux orientations stratégiques définies dans le plan de croissance de SCC. Cela permettra à l’ESN de s’appuyer sur un SI et un environnement technique performants, agiles et générateurs de valeur pour l’entreprise, ses collaborateurs, ses partenaires et ses clients.

Pour mener à bien sa mission, Stephan Boisson peut s’appuyer sur une très solide expérience professionnelle acquise auprès d’acteurs de premier plan pour lesquels il a contribué à mettre en œuvre des systèmes d’information complexes, robustes et innovants. Il a notamment évolué chez LOXAM Group, MATIS Group, MAZARS ou encore dernièrement COMEXPOSIUM où il occupait le poste de Group Chief Digital & Information Officer.