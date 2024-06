Dans le monde actuel où la cybersécurité est devenue une préoccupation majeure pour les entreprises, Brice Pinsard, Head of Solution Engineering chez Rubrik, a partagé son expertise sur la protection des données au cours d’une récente interview chez nos confrères d’IT For Business. Voici un récapitulatif de ses principaux points abordés concernant durant cette interview.

Dans ce contexte, Brice Pinsard, met en lumière des stratégies clés pour la protection des données. Il insiste sur l’importance de la sanctuarisation des sauvegardes comme dernière ligne de défense contre les cyberattaques, en soulignant deux concepts essentiels : l’immuabilité, qui assure que les sauvegardes ne peuvent être modifiées, même par des administrateurs, et l’air gapping, qui remplace les bandes de sauvegarde par des isolations logiques pour éviter la restauration de malwares.

Pinsard souligne également les défis liés à la cartographie des données, exacerbés par la croissance exponentielle des données cloud et SaaS, l’adoption indépendante d’outils par les départements métiers, et une pénurie de compétences spécialisées en sécurité des données. Il est crucial pour les entreprises d’adopter des stratégies adaptées à la criticité et à la sensibilité de leurs données, en utilisant des indicateurs comme le RPO et le RTO pour définir la fréquence des sauvegardes et le temps acceptable pour la restauration.

L’IA joue un rôle crucial dans la cybersécurité, tant pour les attaquants que pour les défenseurs. Les cybercriminels utilisent l’IA pour automatiser et améliorer leurs attaques, tandis que des entreprises comme Rubrik se servent de l’IA pour optimiser la configuration des outils de sécurité et détecter des signaux faibles d’attaques potentielles.

En conclusion, la sanctuarisation des sauvegardes et l’utilisation stratégique de l’IA sont des éléments clés pour renforcer la défense des données d’entreprise contre les cybermenaces, tout en s’adaptant aux nouvelles formes d’attaques.

Découvrez l’intégralité de l’interview dans la vidéo ci-dessous :

