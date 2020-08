Sans surprise, le spécialiste de la donnée dans le cloud Snowflake, l’une des startups les plus valorisées de la Tech, annonce préparer son introduction en bourse malgré les incertitudes économiques du moment.

La plateforme de données de cloud, précurseur des entrepôts de données (data wharehouse) nativement cloud, Snowflake annonce « avoir déposé une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis relative à la proposition d’une première offre publique de souscription d’actions ordinaires de classe A ».

Dit autrement, Snowflake prépare son introduction en bourse.

Rappelons que la startup a réalisé en février 2020 une méga-levée de fonds de 479 millions de dollars (en série G) propulsant sa valorisation à 12,4 milliards de dollars. Par la même occasion, elle s’inscrivait parmi les 20 sociétés privées les plus valorisées de la Tech.

À l’époque, son CEO, Frank Slootman, reconnaissait déjà qu’en toute logique l’étape suivante devrait être une introduction en bourse, mais disait n’avoir aucune pression ni urgence à ce sujet de la part de ses investisseurs.

Née aux USA, mais fondée en 2012 par deux anciens spécialistes français d’Oracle, Benoit Dageville et Thierry Cruanes, la startup s’est rapidement imposée dans l’univers cloud dès le lancement officiel de sa solution fin 2014. D’abord distribuée sur AWS, la solution SaaS a ensuite rapidement été rendue disponible sur Azure. Elle est aussi proposée en « general availability » sur Google Cloud Platform depuis février dernier.

A la différence d’un datawarehouse classique ou « on-premises » où les workloads se partagent les ressources d’une infrastructure, ce qui exige une gestion très fine des ressources et limite le nombre de requêtes exécutables en parallèle, la plateforme Snowflake exploite l’élasticité du cloud pour commissionner -et décommissionner- des clusters. Concrètement, les requêtes sont exécutées sur des clusters créés à la volée en fonction des besoins. Parallèlement, Snowflake utilise le micro-partitionnement, compresse les données et indexe chaque colonne afin d’optimiser les performances. Enfin, pour chaque requête, les ressources (clusters) sont allouées de façon totalement dynamique en tenant compte des données nécessaires à la requête et des paramètres de performances et de coût.

Cinq ans après ses premiers pas, la solution s’est considérablement enrichie au travers de nombreux partenariats (Salesforce, Tableau, Informatica, Talend, Looker, …) et a séduit plus de 3 500 clients dans le monde dont des grandes entreprises comme Accor, Brex, Domino’s Pizza Enterprises Limited, JetBlue, Michelin, Nationwide, Siemens, Uniper, …

Le nombre d’actions devant être offertes et la fourchette de prix de cette proposition d’offre n’ont pas encore été déterminés. Snowflake a l’intention de coter ses actions ordinaires de catégorie A à la Bourse de New York sous le symbole « SNOW ».

Pour ceux qui ne connaissent pas Snowflake, nous vous proposons de découvrir la solution en 90 secondes au travers d’une vidéo :