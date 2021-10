Software AG, éditeur de solutions pour entreprises connectées, annonce de nouveaux outils pour les sociétés qui utilisent sa plateforme webMethods. Grâce à trois nouveaux modules, elles pourront non seulement accéder à plus de données en temps réel mais également déployer plus d’automatisations.

Les 3 nouveaux modules sont :

– webMethods DataHub qui donne accès à des informations analytiques en temps réel et accessibles avec des outils de BI;

– webMethods.io MFT qui ajoute des fonctions de transfert de fichiers à son offre iPaaS pour le B2B, l’IoT et les API;

– webMethods Developper Portal, un nouveau portail léger et intégrable destiné à la création rapide de places de marché avec des fonctions « headless » qui simplifient l’automatisation.

Le tout s’accompagne d’un nouveau programme de connecteurs destinés aux tiers afin qu’ils s’intègrent à l’écosystème existant.

Suraj Kamar, DG Api-Integration-Microservices chez Software AG, indique : « Des banques mondiales au commerce de détail, nous répondons aux entreprises qui ont besoin d’accéder à des informations métiers en temps réel, d’automatiser leurs intégrations et de proposer des solutions cloud hybrides sans abandonner les systèmes existants ».

Des innovations à découvrir à l’occasion de l’évènement virtuel ConXion 2021