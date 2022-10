L’éditeur américain annonce SolarWinds Observability, une solution destinée à apporter aux équipes Ops une visibilité de bout en bout des environnements hybrides et multicloud.

Bien connu depuis l’infiltration des SI américains en 2019 et 2020 après une attaque à la supply chain, l’éditeur SolarWinds étend son offre avec Observability, une solution SaaS qui apporte une visibilité unifiée et complète sur les SI distribués, hybrides et multicloud.

Cette nouvelle plate-forme SaaS intègre en un tableau de bord les solutions maisons existantes dédiées à l’observabilité, ce qui comprend la surveillance du réseau, des infrastructures, des systèmes, des applications, des bases de données, de l’expérience numérique et des journaux.

Déployée dans les clouds privés et publics, l’application SaaS consolide toutes les données sur un seul écran pour donner le maximum de visibilité aux équipes Ops et DevOps.

L’éditeur veut répondre aux besoins d’assurer un monitoring dans le contexte du télétravail et d’une transition vers l’IT hybride. La solution accélère l’identification et la résolution des anomalies grâce à l’utilisation de l’IA pour garantir la qualité de l’expérience utilisateur quel que soit l’endroit où il travaille.

L’éditeur profite aussi de l’occasion pour simplifier ses offres commerciales. Les licences seront désormais comptées en fonction du nombre de nœuds et des droits accordés selon les niveaux. Le but est aussi d’adresser les clients quelle que soit la taille de leur entreprise.

SolarWinds Observability est disponible sous la forme d’une offre cloud native dans les clouds Microsoft Azure et AWS.

L’éditeur propose également une nouvelle version de sa solution Hybrid Cloud Observability. Celle-ci est déployée dans les datacenters des clients. Elle peut être étendue à des environnements hybrides. Les nouveautés portent sur la détection des anomalies à travers de l’apprentissage automatique basé sur l’IA. Cette solution se veut aussi un moyen pour les entreprises de basculer de déploiements on prem à du SaaS à leur propre rythme.

Les deux solutions ont été développées dans une approche Secure by Design, en respectant une structure de sécurité avancée et multicouches.

Pour en savoir plus, découvrez la solution en vidéo…

