La solution d’observabilité de l’américain SolarWinds est aujourd’hui disponible sur AWS Marketplace. L’éditeur rejoint par la même occasion le programme AWS Independent Software Vendor Accelerate.

Éditeur spécialisé dans les outils d’administration de l’IT, ce qui inclut aujourd’hui les environnements hybrides et multiclouds, SolarWinds annonce avoir étendu la couverture mondiale de sa solution en mode SaaS « SolarWinds Observability ».

Récemment lancée, SolarWinds Observability est une solution unifiée, dédiée à la surveillance et à l’analyse des performance des réseaux, applications et infrastructures. Elle prend en charge la détection, l’identification et la résolution des anomalies de fonctionnement. La solution embarque des fonctionnalités d’apprentissage automatique et d’AIOps pour garantir la qualité de service.

Cette disponibilité de SolarWinds Observability sur AWS s’accompagne d’une prise en charge d’AWS CloudWatch, le service natif de capture et consolidation des journaux des serveurs et services hébergés sur AWS.

SolarWinds annonce également qu’il a été accepté dans le programme AWS Independent Software Vendor Accelerate, un programme de co-vente destiné aux entreprises qui fournissent des logiciels conçus pour fonctionner sur AWS ou s’y intégrer. Grâce à ce programme, SolarWinds bénéficiera d’une assistance et d’avantages pour permettre aux clients d’utiliser au mieux ses outils d’observabilité.

Découvrez la solution en vidéo pour en savoir plus :

À lire également :