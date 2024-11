Cette semaine, InformatiqueNews a le plaisir d’accueillir Sophie Troistorff, directrice générale d’Elastic France, dans le cadre de son émission « L’invité de la semaine ». Elastic, fondée en 2012 et basée à Mountain View, est reconnue comme « The Search AI Company ». L’entreprise s’est développée à partir d’un projet open source pour offrir des solutions innovantes dans trois domaines clés : la recherche, l’observabilité et la cybersécurité.

Avec une présence dans 40 pays et plus de 3 000 employés, Elastic a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars en 2024, marquant sa première année de rentabilité. Avec Guy Hervier, Sophie Troistorff détaille les solutions phares d’Elastic, notamment Elasticsearch, disponible en mode cloud ou on-premise, et son utilisation par des clients français pour optimiser la recherche de données. Elle explique également le concept d’observabilité et comment les solutions d’Elastic aident les entreprises à surveiller et analyser leurs systèmes informatiques. La discussion aborde aussi les offres de cybersécurité d’Elastic, conçues pour protéger les infrastructures contre les menaces actuelles.

Notre invité revient également longuement sur l’intégration de l’intelligence artificielle générative dans les solutions d’Elastic. Sophie Troistorff explique comment l’Elastic Search AI Platform sert de fondation aux trois piliers de l’entreprise, en améliorant la personnalisation, l’automatisation et la productivité des clients.

Les relations d’Elastic avec les opérateurs de services cloud sont également abordées, ainsi que les principales menaces identifiées dans le dernier rapport de l’entreprise, telles que les outils de sécurité offensifs, les erreurs de configuration du cloud, l’évasion par la défense et la compromission d’identifiants.

Enfin, l’émission est aussi l’occasion de mettre en lumière la place des femmes dans le secteur technologique…

