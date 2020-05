Google Cloud et Splunk annonce un partenariat stratégique pour rendre Splunk Cloud prochainement disponible sur Google Cloud afin de permettre aux entreprises de libérer toute la valeur de leurs données et leur apporter une flexibilité accrue en leur donnant accès à toute la puissance de la plateforme Data-to-Everything de Splunk grâce à l’élasticité de GCP.

Ce partenariat s’étend au-delà de l’hébergement de Splunk Cloud sur GCP. Les deux sociétés veulent soigner l’intégration des deux plateformes en intégrant nativement Splunk au Security Command Center de Google Cloud, Anthos et Stackdriver. Une intégration qui permet aussi aux utilisateurs Splunk de profiter facilement des services d’IA, Machine Learning et analyse de données de GCP. Selon les responsables du partenariat, « cela permettra aux clients actuels comme aux nouveaux d’échanger des données critiques entre leurs applications et d’extraire des renseignements à partir des jeux de données holistiques générés par leurs environnements hybrides et multi-cloud ».

« Les données sont au cœur de la transformation numérique de toutes les entreprises, et nous sommes ravis de nous associer à Splunk pour permettre à nos clients d’adopter des stratégies basées sur les données et le cloud » rappelle Thomas Kurian, CEO de Google Cloud. Selon lui, un tel partenariat va permettre aux entreprises « de mettre les capacités d’analyse des données de Splunk au service de l’IT, de la sécurité et de l’analyse des comportements utilisateurs, entre autres, sur l’infrastructure sécurisée et hautement fiable de Google Cloud ».