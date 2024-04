Ça a tout d’un canular du 1er avril mais ça ne semble pas en être un. Microsoft aurait en projet de bâtir pour OpenAI un nouveau datacenter pour n’héberger qu’un seul et unique méga-calculateur IA dénommé Stargate et qui pourrait coûter 100 milliards de dollars !

Difficile de dire si oui ou non, le projet verra vraiment le jour. Mais OpenAI et Microsoft plancheraient pour la mise en place d’un nouveau super-calculateur qui constituerait à lui tout seul une nouvelle région du cloud Azure.

Dénommé Stargate, ce « méga computer » comporterait plus d’un million de puces XPU et s’appuierait sur des technologies réseaux Ethernet développées par Microsoft (plutôt que sur l’Infiniband de NVidia). Le projet pourrait voir le jour en 2028 et coûter la bagatelle de 100 milliards de dollars. La machine serait construite à côté d’un réacteur nucléaire et nécessiterait 5 GigaWatts.

Tout ceci reste encore très théorique. Les deux éditeurs n’en seraient d’ailleurs qu’au stade de l’ébauche et n’auraient pris encore aucune décision quant aux puces utilisées : prochaine génération de GPU Nvidia ou AMD, processeurs maison dérivant des Cobalt100 et Maia100 de Microsoft, puces signées OpenAI, etc.

La rumeur démontre néanmoins que les deux éditeurs n’ont pas abandonné l’idée des LLM et des IA à plusieurs milliards de milliards de paramètres. La Stargate ressemble à une machine capable de concrétiser le concept d’AGI (Artificial General Intelligence) cher à OpenAI et à son CEO Sam Altman.

Rappelons toutefois que Microsoft a plus d’un super ordinateur à son actif. Son « Eagle » figure ainsi sur le dernier podium du célèbre classement TOP500.org avec plus d’un million de cœurs de calculs et une puissance max de 846 PetaFlop/s. Microsoft place 6 autres « super calculateurs » dans le Top 50.

