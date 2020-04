Zoom, Slack et Teams sont les grandes stars de cette période de confinement. Leur adoption a grimpé en flèche. Et il ne se passe plus une journée sans que l’une ou l’autre de ces applications n’annonce une fonctionnalité nouvelle ou une mise à jour pour permettre à chacun de mieux communiquer et mieux collaborer à distance.

Microsoft ouvre la semaine avec une nouveauté très attendue des entreprises ayant choisi Teams comme hub collaboratif. Beaucoup d’entreprises se sentaient en effet limitées par l’affichage de seulement 4 flux vidéos simultanés lors de réunions alors que les meetings Teams peuvent accueillir plus de 10 000 participants. L’affichage basculait automatiquement sur les dernières personnes à s’exprimer ou être actives mais n’affichait jamais que 4 flux max de webcams simultanément sur l’écran.

Une limitation à 4 vues actives qui avait notamment amené certaines équipes d’entreprise à s’orienter vers des solutions de visioconférence concurrentes comme Zoom.

Microsoft annonce que désormais Teams pourra afficher 9 flux vidéo simultanément à l’écran.

Le déploiement est prévu d’ici la fin avril. Et cette limite sera repoussée encore au-delà dans un proche avenir.